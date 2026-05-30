Наслідки війни на Близькому Сході: Польща продовжила знижені податки на пальне до червня 2026 року

Уряд Польщі продовжив дію знижених ставок ПДВ та акцизного податку на бензин і дизельне пальне до 15 червня 2026 року. У "Віснику законів" оприлюднено постанови, якими продовжено дію знижених податкових ставок на пальне.

Раніше уряд Польщі заявляв про намір продовжити дію захисних механізмів, спрямованих на стримування цін на пальне, до середини червня, повідомляє Еnkorr.

Ставку ПДВ на бензин, дизельне пальне та біокомпоненти, що використовуються як чисте паливо, знижено з 23% до 8%.

Акцизний податок зменшено на 29 грошей за літр бензину та на 28 грошей за літр дизельного пального, що відповідає мінімальному рівню, дозволеному Європейським Союзом.

Поправка до закону про акциз, ухвалена наприкінці березня, дозволяє тимчасово регулювати та знижувати ставки акцизного податку на пальне. Відповідно до неї, дія такого тимчасового зниження можлива до 30 червня.

Як повідомлялося, програма польського уряду з обмеження цін на пальне на автозаправних станціях стимулює водіїв із сусідніх країн перетинати кордон, щоб заправлятися одним із найдешевших бензинів у Євросоюзі.

Нагадаємо, 31 березня уряд Польщі офіційно запровадив граничні ціни на пальне. Відповідне розпорядження підписав міністр енергетики Мілош Мотика. Ці заходи були ухвалені як реакція на глобальну кризу на нафтовому ринку, спричинену війною на Близькому Сході.