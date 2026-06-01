Програма компенсації 15%: десять підприємств отримають понад 6 мільйонів за придбану українську техніку

10 підприємств, які у квітні придбали українську промислову техніку та обладнання, отримають 6,36 млн грн державної компенсації частини їх вартості. Міністерство економіки затвердило розподіл коштів за квітневими заявками в межах програми відшкодування 15% вартості колісної, будівельної та спеціальної техніки, ліфтів і енергетичного обладнання українського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Упродовж місяця бізнес придбав 24 одиниці вітчизняної техніки та обладнання, зокрема різні типи ліфтів, вагони-цистерни для нафтопродуктів, вантажні автомобілі, трансформатор, навантажувач та інше транспортне й промислове обладнання.

Загалом із моменту запуску програми в листопаді 2024 року 217 підприємств придбали 461 одиницю української техніки та обладнання на суму понад 1,2 млрд грн.

Наразі до переліку техніки, за яку держава компенсує 15% вартості, входить 1 354 найменування від 50 українських машинобудівних підприємств.

Як працює програма?

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах політики підтримки виробників "Зроблено в Україні". Вона охоплює обладнання українського виробництва зі ступенем локалізації не менше 40%.

Щоб стати учасником програми, виробник має:

перевірити наявність своєї продукції у затвердженому переліку;

подати заявку з пакетом документів, що підтверджують рівень локалізації, калькуляцію собівартості, структуру витрат на оплату праці та фінансову звітність за чотири попередні квартали;

дотримуватися вимог, визначених постановою КМУ №952 щодо реалізації експериментального проєкту в межах платформи "Зроблено в Україні".

Після перевірки продукція включається до офіційного переліку Мінекономіки.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, у межах програми "Зроблено в Україні" з 1 січня 2026 року почали діяти зміни за п’ятьма напрямами, водночас усі програми підтримки українських виробників, що працювали торік, збережені й у поточному році.

Як повідомлялося, від початку 2025 року в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" мікро-, малий і середній бізнес отримали через уповноважені банки 30,05 тис. пільгових кредитів на загальну суму 93,9 млрд грн.