Реформа Держпраці: Кабмін прийняв першу постанову щодо впорядкування мандату служби

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка стала першим практичним етапом реформи Державної служби України з питань праці. Документ оновлює положення про Держпраці, уточнює її повноваження, усуває дублювання функцій з іншими органами влади та формує основу для подальших нормативних і цифрових змін.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Впорядкування повноважень

Із мандата Держпраці вилучаються функції, що дублюються з іншими центральними органами виконавчої влади або не відповідають її оновленим завданням.

Зокрема, йдеться про окремі питання у таких сферах:

об’єктів підвищеної небезпеки;

ринок природного газу;

контроль реклами послуг з працевлаштування;

реєстрація технологічних транспортних засобів.

Оптимізація адміністративних процедур

Постанова передбачає перегляд або скасування низки експертиз і технічних процедур, які не мають залишатися в оновленій структурі Держпраці:

експертизи у сфері поводження з вибуховими матеріалами, безпеки гірничих робіт;

державна експертиза умов праці, технічний огляд і діагностика обладнання підвищеної небезпеки;

експертиза проєктної документації, технологій і виробничих засобів.

Посилення соціально важливих функцій

Водночас Держпраці отримує додаткові повноваження:

контроль за виконанням квот працевлаштування осіб з інвалідністю;

оцінювання підприємств для отримання пільг і державної підтримки;

участь в механізмах компенсації роботодавцям витрат на створення доступних і безпечних умов праці.

Цифровізація послуг

Окремим напрямом реформи стане цифровізація послуг Держпраці.

Вона передбачає:

переведення ключових процедур у цифровий формат;

спрощення взаємодії з роботодавцями та працівниками;

підвищення прозорості процесів і якості даних;

розширення доступу до сервісів у сфері праці та охорони праці.

Як повідомлялося, 7 січня Кабінет Міністрів ухвалив проєкт Трудового кодексу України, який має стати відправною точкою для реформи ринку праці.

Нагадаємо, в межах реформи ринку праці, яка стартує з ухваленням нового Трудового кодексу, до 2030 року в Україні планують забезпечити працевлаштування щонайменше 2 млн громадян.