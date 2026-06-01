Реформа Держпраці: Кабмін прийняв першу постанову щодо впорядкування мандату служби
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка стала першим практичним етапом реформи Державної служби України з питань праці. Документ оновлює положення про Держпраці, уточнює її повноваження, усуває дублювання функцій з іншими органами влади та формує основу для подальших нормативних і цифрових змін.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Впорядкування повноважень
Із мандата Держпраці вилучаються функції, що дублюються з іншими центральними органами виконавчої влади або не відповідають її оновленим завданням.
Зокрема, йдеться про окремі питання у таких сферах:
- об’єктів підвищеної небезпеки;
- ринок природного газу;
- контроль реклами послуг з працевлаштування;
- реєстрація технологічних транспортних засобів.
Оптимізація адміністративних процедур
Постанова передбачає перегляд або скасування низки експертиз і технічних процедур, які не мають залишатися в оновленій структурі Держпраці:
- експертизи у сфері поводження з вибуховими матеріалами, безпеки гірничих робіт;
- державна експертиза умов праці, технічний огляд і діагностика обладнання підвищеної небезпеки;
- експертиза проєктної документації, технологій і виробничих засобів.
Посилення соціально важливих функцій
Водночас Держпраці отримує додаткові повноваження:
- контроль за виконанням квот працевлаштування осіб з інвалідністю;
- оцінювання підприємств для отримання пільг і державної підтримки;
- участь в механізмах компенсації роботодавцям витрат на створення доступних і безпечних умов праці.
Цифровізація послуг
Окремим напрямом реформи стане цифровізація послуг Держпраці.
Вона передбачає:
- переведення ключових процедур у цифровий формат;
- спрощення взаємодії з роботодавцями та працівниками;
- підвищення прозорості процесів і якості даних;
- розширення доступу до сервісів у сфері праці та охорони праці.
Як повідомлялося, 7 січня Кабінет Міністрів ухвалив проєкт Трудового кодексу України, який має стати відправною точкою для реформи ринку праці.
Нагадаємо, в межах реформи ринку праці, яка стартує з ухваленням нового Трудового кодексу, до 2030 року в Україні планують забезпечити працевлаштування щонайменше 2 млн громадян.
