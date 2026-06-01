Реформа Держпраці: Кабмін прийняв першу постанову щодо впорядкування мандату служби

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка стала першим практичним етапом реформи Державної служби України з питань праці. Документ оновлює положення про Держпраці, уточнює її повноваження, усуває дублювання функцій з іншими органами влади та формує основу для подальших нормативних і цифрових змін.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Впорядкування повноважень

Із мандата Держпраці вилучаються функції, що дублюються з іншими центральними органами виконавчої влади або не відповідають її оновленим завданням.

Зокрема, йдеться про окремі питання у таких сферах:

  • об’єктів підвищеної небезпеки;
  • ринок природного газу;
  • контроль реклами послуг з працевлаштування;
  • реєстрація технологічних транспортних засобів.

Оптимізація адміністративних процедур

Постанова передбачає перегляд або скасування низки експертиз і технічних процедур, які не мають залишатися в оновленій структурі Держпраці:

  • експертизи у сфері поводження з вибуховими матеріалами, безпеки гірничих робіт;
  • державна експертиза умов праці, технічний огляд і діагностика обладнання підвищеної небезпеки;
  • експертиза проєктної документації, технологій і виробничих засобів.

Посилення соціально важливих функцій

Водночас Держпраці отримує додаткові повноваження:

  • контроль за виконанням квот працевлаштування осіб з інвалідністю;
  • оцінювання підприємств для отримання пільг і державної підтримки;
  • участь в механізмах компенсації роботодавцям витрат на створення доступних і безпечних умов праці.

Цифровізація послуг

Окремим напрямом реформи стане цифровізація послуг Держпраці.

Вона передбачає:

  • переведення ключових процедур у цифровий формат;
  • спрощення взаємодії з роботодавцями та працівниками;
  • підвищення прозорості процесів і якості даних;
  • розширення доступу до сервісів у сфері праці та охорони праці.

Як повідомлялося, 7 січня Кабінет Міністрів ухвалив проєкт Трудового кодексу України, який має стати відправною точкою для реформи ринку праці.

Нагадаємо, в межах реформи ринку праці, яка стартує з ухваленням нового Трудового кодексу, до 2030 року в Україні планують забезпечити працевлаштування щонайменше 2 млн громадян.

