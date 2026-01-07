Кабмін ухвалив проєкт нового трудового кодексу. Що передбачено?. ІНФОГРАФІКА

Кабінет Міністрів України на засіданні 7 січня ухвалив проєкт Трудового кодексу України, який має дати старт реформі ринку праці.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Ринок праці в Україні досі функціонує за Кодексом законів про працю 1971 року. За цей час змінилися структура економіки, формати зайнятості та потреби роботодавців і працівників. Новий Трудовий кодекс це враховує та формує зрозумілі правила трудових відносин", – зазначила Свириденко.

Документ є одним з ключових кроків для реалізації Стратегії зайнятості населення до 2030 року, яку уряд також ухвалив під час засідання.

Що змінюється

Трудовий кодекс містить низку змін, зокрема:

Кодекс закріплює чіткі ознаки трудових відносин. Документ визначає 8 ознак трудових відносин. Це допоможе зменшити правову невизначеність та вивести зайнятість із тіні. Попередні оцінки щодо детінізації ринку праці – 43 млрд грн на рік;

гнучкі трудові договори. Кількість типів трудових договорів збільшується з 6 до 9. Кодекс чітко врегульовує сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, нефіксований робочий час. Крім того, працівник зможе укладати з роботодавцем кілька типів трудових договорів;

цифровізація трудових відносин. Електронні документи прирівнюються до паперових у трудових відносинах;

прозорий механізм визначення мінімальної зарплати як місячної, так і погодинної, узгоджений зі стандартами Європейського Союзу. Мінімальна межа буде визначатись як відсоток від середньої заробітної плати, який встановлюватиме уряд;

гнучкі режими праці для працівників, які мають дітей. Кодекс фіксує право на гнучкі форми роботи (дистанційна, робота вдома), а також дає більше можливостей батькам. Наприклад, розширення прав обох батьків на відпустку для догляду за дитиною: і мати, і батько зможуть взяти по два місяці відпустки;

реформа інспекції праці: впроваджується ризик-орієнтований підхід до перевірок;

більше можливостей для працевлаштування молоді. Зокрема, Кодекс впроваджує окремий механізм для безпечного поєднання навчання і першої роботи – учнівський трудовий договір;

ухвалення Кодексу також є важливим кроком для нашої подальшої євроінтеграції. Документ передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС, регламентів та конвенцій МОП.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор











Ринок праці в Україні

У середині грудня минулого року повідомлялося, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України завершує роботу над новим Трудовим кодексом, підготовленим спільно із соціальними партнерами та міжнародними експертами.

Раніше повідомлялося, що проєкт Стратегії зайнятості до 2030 року передбачає залучення до ринку праці щонайменше 2 млн українців, передусім із числа економічно неактивного населення.

До того стало відомо, що в 2025 році низка професій на українському ринку праці показує помітне зменшення кількості вакансій порівняно з 2021 роком.

Перед тим повідомлялося, що в Україні розпочалося масштабне дослідження ринку праці 2025-2026 років.

Також стало відомо, що Державна служба зайнятості запустила новий інструмент для пошуку роботи на основі штучного інтелекту. Такий цифровий помічник має спростити процес пошуку вакансій.

Пізніше Державна служба зайнятості запустила новий сервіс "Тренди ринку праці" в розділі "Статистика", де щомісяця будуть оновлюватися показники ринку зайнятості та роботи служби.