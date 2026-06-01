Управління держохорони замовило позашляховиків Toyota на майже 10 мільйонів

Управління державної охорони України за результатами тендеру замовило ТОВ "Гранд Мотор" легкових автомобілів на 9,91 млн грн.

Як свідчать дані в системі "Прозорро", цього року в Київ мають доставити три автомобілі спеціалізованого призначення СКСTPR-ПС виробництва ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" на базі японського позашляховика Toyota Land Cruiser Prado 2,8 L 8AT 2026 року випуску, передають Наші гроші.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо була єдина прийшла на торги.

Ціна кожного авто – 3,3 млн грн, або $74 683. Гарантія на сам автомобіль становить три роки або 100 тис. км пробігу, а на спеціалізоване обладнання – пів року.

Які авто замовили

Повнопривідний автомобіль має дизельний двигун об'ємом 2,8 л потужністю 205 кінських сил, восьмиступеневу автоматичну коробку передач, різні системи безпеки, фронтальні та бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажира, колінну подушку безпеки водія, задні та передні шторки безпеки, камеру заднього ходу, клімат-контроль і круїз-контроль.

Із додаткового обладнання передбачено захисну плівку, маскувальну плівку, зимову гуму, захист двигуна і трансмісії, килимки, башмаки та інше, а зі спеціалізованого обладнання – сигнально-гучномовний пристрій, проблискові маяки й захисну сітку радіатора.

Технічні характеристики вказують на найнижчу комплектацію Elegance. Йдеться про обігрів лобового скла в зоні покою щіток, тоді як вищі комплектації мають обігрів усієї поверхні.

Ціни в салонах

У салонах комплектація Elegance без знижки коштує 2,57 млн грн за авто в Україні або 2,66 млн грн – під замовлення. Однак це ціни без урахування згаданого додаткового та спецобладнання.

Попереднє замовлення

Управління держохорони влистопаді минулого року замовляло такі спецавтомобілі по 2,94 млн грн, а в грудні ціну знизили до 2,88 млн грн, або $67 922, – це на 9% дешевше від нинішньої ціни.

Про компанію

Хмельницький "Гранд Мотор" належить Тетяні Дерешук і Марії Гвоздьовій, яка раніше була міською головою Красилова на Хмельниччині. Компанію в 2006 році заснував екснардеп від партії "Блок Петра Порошенка" Михайло Гвоздьов. Директором є Сергій Боднарчук.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

У червні торік Управління державної охорони України за результатами тендеру замовило ТОВ "Едем-Авто" легкових автомобілів спеціалізованого призначення на 25,28 млн грн.

Восени 2024 року Управління державної охорони за результатами тендеру замовило ТОВ "Автомобільний дім Атлант" легкових автомобілів на 29,12 млн грн.