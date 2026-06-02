Ринок пшениці: Попит з Африки та Азії підтримує український експорт

Український ринок пшениці входить у сезон 2026/27 із поєднанням сприятливих виробничих прогнозів та значних перехідних запасів. Наприкінці поточного маркетингового року темпи експорту помітно зросли, що позитивно вплинуло на настрої учасників ринку та торговельні очікування.

Про це повідомляє UkrAgroConsult.

За 11 місяців сезону Україна експортувала 12,35 млн тонн пшениці, а прогноз поставок за підсумками року підвищено до 13,5 млн тонн. Водночас навіть за активних темпів експорту обсяги перехідних запасів залишаться значними, що матиме вагомий вплив на ситуацію в новому сезоні.

Погодні умови підтримують прогнози врожаю

Поточна погодна ситуація сприяє формуванню позитивних очікувань щодо майбутнього врожаю. Помірний температурний режим, достатня кількість вологи та своєчасні опади в основних регіонах вирощування забезпечують стабільні перспективи виробництва.

Наразі прогноз урожаю пшениці в Україні зберігається на рівні близько 23 млн тонн. Розподіл продуктивної вологи та опадів також підтримує сприятливий розвиток посівів у більшості аграрних регіонів.

Конкуренція на експортних ринках посилюватиметься

Однією з особливостей ринку залишається відносна стійкість цін. Форвардні котирування утримуються поблизу поточних ринкових рівнів попри значні запаси, що свідчить про занепокоєння учасників ринку можливими ризиками пропозиції, геополітичною невизначеністю та потенційним зростанням імпортного попиту.

За оцінками аналітиків, у сезоні 2026/27 конкуренція між чорноморськими експортерами може посилитися. Водночас ключовими драйверами попиту на українську пшеницю залишатимуться країни Північної Африки та Азії.

Серед основних покупців української пшениці й надалі залишаються Єгипет, Алжир та Індонезія.

Водночас цінова динаміка свідчить про поступове відновлення ринку навесні, тоді як регіональні баланси вказують на зростання конкуренції серед експортерів Чорноморського регіону.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, станом на 25 травня обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України у 2025/2026 маркетинговому році становив 32,8 млн тонн, що на 5,4 млн тонн, або 14%, менше порівняно з аналогічним періодом минулого сезону.

Як повідомлялося, станом на 1 травня 2026 року запаси зернових і зернобобових культур в Україні становили 12,7 млн тонн, що на 4,8 млн тонн більше, ніж на ту саму дату роком раніше.