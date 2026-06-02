Посівна в Україні виходить на фінішну пряму: Аграрії засіяли 97% запланованих площ зернових

Станом на 2 червня 2026 року українські аграрії засіяли 5,84 млн га зернових і зернобобових культур, що становить 97% від прогнозованих площ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, посіяно:

ярої пшениці – 186,2 тис. га;

ярого ячменю – 713,4 тис. га;

гороху – 259,5 тис. га;

вівса – 137,5 тис. га;

кукурудзи – 4 336,6 тис. га;

проса – 37,6 тис. га;

гречки – 51,1 тис. га.

Найінтенсивніше посівна кампанія триває у Полтавській, Чернігівській, Вінницькій, Київській та Черкаській областях.

Трійка регіонів-лідерів має такі показники:

Полтавська область – 594,1 тис. га (пшениця – 4,9 тис. га, ячмінь – 65,1 тис. га, горох – 12,1 тис. га, овес – 1,9 тис. га, кукурудза – 502,5 тис. га);

Чернігівська область – 567 тис. га (пшениця – 10 тис. га, ячмінь – 15 тис. га, горох – 9,2 тис. га, овес – 16,8 тис. га, кукурудза – 506,4 тис. га);

Вінницька область – 481,6 тис. га (пшениця – 10 тис. га, ячмінь – 55 тис. га, горох – 8 тис. га, овес – 1 тис. га, кукурудза – 396,1 тис. га).

Паралельно завершується сівба й інших стратегічно важливих культур. Технічними культурами засіяно 6,9 млн га (95% від прогнозу). Зокрема, цукровими буряками засіяно 190 тис. га, що становить 96% від прогнозу. Соняшник займає 4,73 млн га (95%), а соя – майже 2 млн га (96% від запланованих площ).

Як повідомлялося, український ринок пшениці входить у сезон 2026/27 із поєднанням позитивних виробничих прогнозів та значних перехідних запасів. Наприкінці поточного маркетингового року темпи експорту суттєво зросли, що позитивно вплинуло на ринкові настрої та торговельні очікування.

Нагадаємо, станом на 25 травня обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України у 2025/2026 маркетинговому році становив 32,8 млн тонн, що на 5,4 млн тонн, або 14%, менше порівняно з аналогічним періодом попереднього сезону.