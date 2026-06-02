Нові критерії критичності підприємств: Як працюватиме бронювання?

Кабінет Міністрів України роз'яснив нові правила бронювання військовозобов'язаних, які покликані зробити систему визначення критичності підприємств більш прозорою та захищеною від зловживань.

Як зазначили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, зміни стосуються підприємств, установ і організацій, які визначаються критично важливими для функціонування економіки та держави в умовах воєнного стану.

"Зміни не скасовують бронювання для бізнесу. Їхня мета полягає в тому, щоб зберегти баланс між потребами оборони та потребами економіки, а також забезпечити, щоб бронювання отримували саме ті підприємства й працівники, які справді є критично важливими для роботи держави, громад, оборони та економіки в умовах війни", – зауважили в Мінекономіки.

Ключові зміни

Зокрема, оновлення стосується трьох основних блоків:

зарплатний критерій . Для підтвердження критичності підприємства, а також для бронювання працівника, встановлюється вимога щодо рівня зарплати на рівні трьох мінімальних заробітних плат – це 25 941 грн. Для підприємств на прифронтових територіях зберігається окрема умова на рівні 2,5 мінімальної заробітної плати, тобто 21 618 грн;

працівники, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку з інших підстав . Такий працівник враховуватиметься в квоту бронювання лише один раз, за одним місцем роботи. Це дозволить уникнути ситуацій, коли одна людина одночасно збільшує квоту на бронювання на кількох підприємствах;

перегляд критеріїв критичності. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають перезатвердити власні критерії критичності за погодженням з Міністерством оборони та Мінекономіки. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям.

Для бізнесу

Водночас для бізнесу передбачений перехідний період.

Критичність підприємств не скасовується автоматично, а також до 1 вересня зберігається чинне бронювання військовозобов'язаних працівників таких підприємств.

Також у Мінекономіки нагадали, що законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" бронювання фізичних осіб-підприємців не передбачене.

Окрім того, зміни щодо розміру нарахованої середньої заробітної плати застрахованих осіб, тобто працівників, не стосуються державних і комунальних підприємств.

Критичність підприємств

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів офіційно оприлюднив постанову, яка запроваджує нові строки та змінює порядок перегляду статусу критично важливих підприємств, що мають право на бронювання своїх співробітників від мобілізації.

Кабмін також прописав відповідальність для керівників компаній. Якщо підприємство через певні обставини перевищить встановлений ліміт заброньованих працівників, воно зобов'язане протягом 10 робочих днів самостійно подати заяву через портал "Дія" про анулювання "зайвого" бронювання.

У разі ігнорування цієї норми або виявлення перевищення ліміту державними органами, таке порушення стане прямою підставою для скасування статусу критично важливого підприємства.

Перед тим міністр економіки, навколишнього середовища й сільського господарства України Олексій Соболев заявив, що в Міністерстві економіки України не очікують кардинальних змін критеріїв критичності підприємств.

Раніше Соболев повідомив, що критично важливі підприємства формують понад половину надходжень до державного бюджету, хоча заброньовані працівники становлять близько 12% від загальної кількості зайнятих в Україні.