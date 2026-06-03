Ключовий держбанк Росії починає масові звільнення через проблеми в економіці

Російський "Внєшекономбанк" (ВЕБ) – ключовий держбанк Росії, який має статус "держкорпорації розвитку", управляє пенсійними накопиченнями 38 млн громадян і фінансує нацпроєкти Кремля – у 2027 році скоротить свій бюджет, а також планує звільнити 15% співробітників.

Про це заявив на засіданні комітету Ради федерації з питань економічної політики голова банку Ігорь Шувалов, передає The Moscow Times.

За словами Шувалова, скорочення ВЕБ проводить в умовах "кредитного охолодження" економіки, яке проводить Центробанк РФ.

"Ми вже ухвалили 10 днів тому наказ, ми почали. [...] Цього разу ми скорочуємо 15%, скорочуємо бюджет своєї організації з тим, щоб вийти на параметри бюджетування 2027 року, що задаються", – сказав Шувалов.

Він зазначив, що скорочення витрат пов'язане з директивами уряду РФ, а наступного року воно торкнеться дочірніх структур групи ВЕБ.

ВЕБ, згідно з власною звітністю, закінчив минулий рік із прибутком – 89,4 млрд руб. Протягом року уряд Росії влив у банк 407 млрд руб. із Фонду національного добробуту, що зробило ВЕБ найбільшим одноосібним одержувачем грошей Фонду.

Скорочення в Росії

Минулого року 25% російських компаній провели скорочення співробітників через погіршення економічної ситуації. Металургійні заводи були змушені звільнити близько 3 тис. людей після того, як попит на сталь у країні обвалився на 15%, а кілька великих заводів, включно з Магнітогорським металургійним комбінатом, стали збитковими.

До 20% співробітників звільнив "Сбєрбанк", ще 13 російських банків скоротили до 40% персоналу.

Також звільняв співробітників "Яндекс", а ще близько 2 тис. працівників скоротив "КамАЗ", який торік отримав рекордний збиток на 43 млрд руб.

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Як повідомлялося, російські роботодавці почали активніше скорочувати працівників на тлі погіршення економічної ситуації. Так, торік звільнення провели 25% компаній проти 10% 2023 року.

У лютому 2026 року стало відомо, що більше ніж половина великих компаній у Росії закінчили 2025 рік із падінням прибутків, скоротили або повністю заморозили інвестиційні проєкти, а багато з них готуються звільняти співробітників.

Раніше в Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що в Росії на ринку праці фіксується нова тенденція: компанії дедалі частіше відмовляються від традиційних скорочень персоналу на користь так званих "тихих звільнень". Йдеться про створення для працівників таких умов роботи, за яких вони фактично змушені залишати посади за власним бажанням.

У лютому 2026 року стало відомо, що більше ніж половина великих компаній у Росії закінчили 2025 рік із падінням прибутків, скоротили або повністю заморозили інвестиційні проєкти, а багато з них готуються звільняти співробітників.

Також повідомлялося, що компанія "Российские жележные дороги" (РЖД, російський оператор залізниць) на тлі мільярдних збитків звільнить 15% співробітників центрального апарату, включно з керівниками філій.

Витік капіталу

У середині травня в Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що Федеральна податкова служба Росії фіксує аномальне зростання кількості фіктивних позик іноземним компаніям, що масово видають російські підприємства з від'ємним власним капіталом.

Головним каталізатором витоку капіталу став критичний стан державних фінансів Росії.

Так, за перші чотири місяці поточного року російська держскарбниця РФ отримала 11,7 трлн руб., тоді як витратила – 17,6 трлн руб.