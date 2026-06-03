Податкова за рік надіслала бізнесу понад 40 тисяч повідомлень: про що інформували?

Державна податкова служба посилює сервісну модель взаємодії з платниками податків. Для своєчасного виявлення та усунення можливих ризиків за менш ніж рік ДПС надіслала понад 40 тис. інформаційних повідомлень.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Канал зв'язку

Усі повідомлення надходять через Електронний кабінет платника. Такий підхід почали застосовувати з другого півріччя 2025 року: замість одразу запускати перевірки, податкова спочатку інформує бізнес і пропонує самостійно проаналізувати ситуацію.

Про що інформує ДПС?

Ці повідомлення мають виключно інформаційний характер. ДПС звертає увагу платників на можливі невідповідності та сприяє запобіганню майбутнім порушенням і санкціям.

Зокрема, йдеться про такі типи повідомлень:

здійснення розрахунків виключно у безготівковій формі;

низькі обсяги виторгу – менше 20 тис. гривень, що може свідчити про невідповідність фактичним витратам на ведення бізнесу;

перевищення кількості активних РРО/ПРРО над чисельністю офіційно працевлаштованих працівників у суб’єктів господарювання.

Частина підприємців уже реагує на такі повідомлення, надаючи пояснення та уточнюючи дані.

"Відповідь суб’єктів господарювання на повідомлення не є обов’язковою, але своєчасний аналіз ситуації допоможе уникнути проблем у майбутньому", ‒ зазначили у ДПС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, Державна податкова служба оприлюднила перелік платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на травень. До нього увійшли 9 251 суб’єкт господарювання.

Як повідомлялося, ДПС виявила понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на суму понад 198 млрд гривень, після чого фактично припинили діяльність або зникли з ринку.