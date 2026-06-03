До 20% ІТ-експорту під загрозою: Масовий відтік айтішників б’є по економіці України, – дослідження

Українська ІТ-індустрія зазнає масштабного відтоку кадрів, що безпосередньо створює ризики для податкових надходжень, валютної виручки та обороноздатності держави.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на аналіз юрисдикцій для ІТ-компаній, підготовлений Diia.City Union.

Масштаби відтоку фахівців

Близько 120 000 українських ІТ-спеціалістів уже працюють за межами України. Із них лише 62 000-64 000 продовжують співпрацювати з українськими компаніями дистанційно, тоді як решта фактично вибули з національної економіки. Загалом близько 20% ІТ-фахівців перебувають за кордоном, а 6% компаній розглядають можливість повного закриття офісів в Україні.

Повномасштабне вторгнення РФ суттєво прискорило цю тенденцію: дві третини ІТ-компаній частково або повністю релокувалися, а кожна четверта повністю перенесла бізнес за кордон. Найпопулярнішим напрямком стала Польща, куди переїхали 59% українських стартапів, що змінили юрисдикцію.

Конкуренція юрисдикцій

Польща активно залучає українські ІТ-компанії та фахівців. Програма Poland Business Harbour спрощує візові процедури та пропонує спеціальні податкові режими. Для малого бізнесу діє ставка корпоративного податку 9%, а ефективне податкове навантаження на розподілений прибуток становить 18-21%.

Для працівників із середніми доходами ставка ПДФО коливається в межах 6-10%. Додатково діють податкові стимули R&D relief до 200% витрат, IP Box зі ставкою 5% на доходи від інтелектуальної власності та Polish Investment Zone з підтримкою до 70% інвестицій.

ОАЕ конкурують ще агресивніше: там відсутній податок на доходи фізичних осіб, корпоративний податок становить 0-9%, а соціальні внески для іноземних працівників не застосовуються.

Економічні втрати України

Наслідки відтоку вже відображаються в макроекономічних показниках. Експорт ІТ-послуг скоротився з $7,3 млрд у 2022 році до $6,7 млрд у 2023 році та $6,45 млрд у 2024 році.

Загалом за два роки повномасштабної війни галузь втратила близько 12% експортної виручки. За оцінками Національного банку України, країна може недоотримувати до 20% ІТ-експорту через виплати зарплат через іноземні компанії та рахунки.

Це має мультиплікативний ефект для економіки: кожна гривня доданої вартості в ІТ створює до 2,2 гривні в суміжних секторах через споживчий та інвестиційний ефект. Відтік спеціалістів і компаній відповідно посилює негативний вплив на суміжні галузі.

Довгострокові ризики для економіки

Найбільший ризик полягає не лише у виїзді фахівців, а у їх закріпленні в інших юрисдикціях як постійних платників податків. Це означає довгострокове скорочення податкової бази України, зокрема надходжень від ПДФО, ЄСВ та військового збору. Водночас зменшується потенціал у сферах кібербезпеки, оборонних технологій та цифрового державного управління.

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Нагадаємо, десятка найбільших ІТ-компаній індексу Опендатаботу 2026 року сукупно отримала 54,67 млрд грн доходу. Це на 3% менше порівняно з попереднім роком. Водночас поріг входу до топ-10 майже не змінився: якщо у 2025 році він становив 2,6 млрд грн, то у 2026 році зріс до 2,69 млрд грн.

Як повідомлялося, у березні на платформі DOU було опубліковано 7 987 вакансій в ІТ-секторі. Це приблизно на 1,5 тис. більше, ніж у березні минулого року. Попередній вищий показник фіксувався у січні 2022 року.