Ціни на золото знизилися на тлі зміцнення долара та зростання нафти

У середу ціни на золото знизилися на тлі зміцнення долара США та зростання вартості нафти, тоді як загострення конфлікту на Близькому Сході затьмарило очікування швидкого врегулювання напруженості між США та Іраном.

Про це повідомляє Reuters.

Спотова ціна золота опустилася на 0,5% ‒ до $4 463,74 за унцію станом на 11:28 за Гринвічем. Серпневі ф’ючерси на золото в США втратили 0,6% і знизилися до $4 492,00.

"Золото перебуває під тиском, пробиваючи рівень підтримки $4 450 на тлі нових зіткнень на Близькому Сході. Зниження очікувань швидкої мирної угоди між США та Іраном, ймовірно, й надалі підтримуватиме високі ціни на нафту", ‒ зазначив старший аналітик FXTM Лукман Отунуга.

Попри те що золото традиційно вважається захисним активом від інфляції, воно зазвичай втрачає привабливість у періоди високих процентних ставок, оскільки не приносить дохідності.

Водночас спотове срібло подешевшало на 1% ‒ до $74,37 за унцію, платина знизилася на 0,4% ‒ до $1 929,80, а паладій впав на 1,3% ‒ до $1 351,75.

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Нагадаємо, 3 червня ціни на нафту продовжили зростання після підйому на попередній торговій сесії на тлі нового загострення ситуації на Близькому Сході. Іран здійснив ракетні удари по Кувейту та Бахрейну, тоді як переговори між Тегераном і Вашингтоном не дали суттєвого прогресу.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що переговорний процес з Іраном триває безперервно. За його словами, повідомлення про нібито припинення діалогу між Вашингтоном і Тегераном не відповідають дійсності та є помилковими.