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Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба Експорт нафти РФ Транзит нафти через Дружбу
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Росія відновила експорт нафти в Угорщину та Словаччину трубопроводом "Дружба" до нормального рівня

Росія відновила експорт нафти "Дружбою" до нормального рівня

Експорт російської нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба" в травні відновився до нормального рівня в 165 тис. барелів на день.

Про це пише Reuters із посиланням на галузеві джерела.

Як повідомляється, Словаччина та Угорщина почали отримувати сиру нафту трубопроводом 23 квітня після багатомісячного перебою. Травень – це перший повний місяць поставок нафти цим маршрутом після його відновлення.

У квітні, коли маршрут працював лише один тиждень, Угорщина та Словаччина отримали лише 55 тис. барелів на добу.

Росія наразі транспортує нафту до Угорщини та Словаччини через південну гілку "Дружби" згідно з винятком із санкцій Європейського Союзу.

Тим часом транзит нафти з Казахстану через північну гілку "Дружби" до Німеччини був зупинений з травня через те, що Росія назвала браком "технічних можливостей".

Диверсифікація закупівель

Хоча потоки трубопроводом зараз не обмежені, поставки в травні були нижчими за рівні від 200 тис. до 235 тис. барелів на добу, що спостерігалися до призупинення транспортування нафти "Дружбою", оскільки держави вжили заходів для диверсифікації імпорту.

Угорська нафтова компанія MOL, яка володіє нафтопереробними заводами як в Угорщині, так і в Словаччині, повідомила, що цього року придбала 10 різних видів сирої нафти відповідно до диверсифікованої стратегії закупівель, яку планує продовжувати.

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Що сталося з нафтопроводом

Нагадаємо, нафтопровід "Дружба" зазнав значних внутрішніх пошкоджень після займання великого обсягу нафти внаслідок удару російського безпілотника. Ліквідація пожежі тривала 10 днів. Було пошкоджено обладнання, силові кабелі, трансформатори та систему контролю витоків.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявляв про плани завершити ремонт нафтопроводу "Дружба" цієї весни, що дасть можливість відновити транзит нафти.

Автор: 

Угорщина (604) дружба (77) нафта (5527) росія (15716) Словаччина (386) експорт (4227) нафтопровід (315)
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А у відповідь мадяри вимагають від нас щоб ми стали теж мадярцями.
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03.06.2026 18:59 Відповісти
Зедрот, а когда был подписан договор транзита на 24,25 и 26 годы, и где?
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03.06.2026 19:07 Відповісти
Це 5.5-6 млрд. долларів в рік доходів для орків.
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03.06.2026 19:09 Відповісти
"До нормального рівня"? Цензоре, будь-який потік грошей до і від ×уйлостану, відмінний від нуля - НЕ нормальний. Стежте за словами в заголовку - вони можуть паплюжити підсвідомість читачів, нав'язуючи наратив меншовартості.
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03.06.2026 19:14 Відповісти
Ну дик, на балістику та найманців гроші потрібні, ЕС заплатить.
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03.06.2026 19:15 Відповісти
Коли зеленський нам розказує, шо расія мусить понести відповідальність і шо вона за все заплатить, він завжди має на увазі роялті з кіна 95 кварталу, які досі транслюються на расії.
А не оте, на шо ми всі сподівались.
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03.06.2026 19:17 Відповісти
А набуя тоді ми їм палимо НПЗ? В Угорщині замінили шило на мило, Словаччину ***** захопило, просрали вже Болгарію, ще в Німеччині росте рашистська альтернатива, ну і в Штатах повний довбограй... Отакої!
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03.06.2026 19:31 Відповісти
Подякуй зє! В нього "потужна" дипломаХтія у кедах!
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03.06.2026 19:43 Відповісти
А навіщо зєлений поц підписав (домовився) договори транзіту газу і нафти в Прижі?!
Вова! Де гроші за обов'язковий транзит газу? Собі в офшори закинув?
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03.06.2026 19:41 Відповісти

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