Український ринок нових авто: бензинові моделі зберігають лідерство на тлі різкого скорочення електромобілів

У травні автомобілі з традиційними двигунами займали понад 60% ринку нових легкових авто.

Торік цей показник становив 54,3%, повідомляє "Укравтопром".

Найбільшу частку продажів нових автомобілів забезпечили бензинові моделі ‒ 39,9% проти 36% у травні минулого року.

Статистика за іншими типами двигунів:

Частка гібридних автомобілів зросла з 27,1% до 30,8%.

Дизельні авто охопили 20,7% ринку проти 18,3% у травні 2025 року.

Частка електромобілів скоротилася з 18,4% до 8,5%.

Авто з газобалонним обладнанням, як і торік, забезпечили менше 1% продажів нових авто.

Лідери у своїх сегментах:

Бензинові авто ‒ Hyundai Tucson;

Гібридні авто ‒ Toyota Rav-4;

Дизельні авто ‒ Renault Duster;

Електромобілі ‒ Byd Sea Lion 06ev;

Автомобілі з ГБО ‒ Hyundai Tucson.

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Нагадаємо, у травні українці придбали близько 5,5 тис. нових легкових авто, що на 18% менше, ніж у травні 2025 року. У порівнянні з квітнем 2026 року попит на нові авто знизився на 11%.

Як повідомлялося раніше, з січня по квітень 2026 року автопарк України поповнився 8,5 тис. легкових електромобілів (BEV). Із них 1 859 були новими, тоді як 6 641 ‒ вживаними.