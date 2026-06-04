Надлишок пропозиції: Ціни на залізну руду впали до мінімуму за два місяці, ‒ Bloomberg

Світові ціни на залізну руду знизилися до найнижчого рівня за останні два місяці. Тиск на ринок посилили зростання пропозиції та сезонне ослаблення попиту на сталь.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ф’ючерси на сировину для виробництва сталі подешевшали на 1,1% ‒ до $102,50 за тонну на початку азійських торгів. Це найнижчий денний рівень із 14 квітня та майже мінімум із березня.

Збільшення світових постачань залізної руди збігається з літнім міжсезонним спадом попиту на сталь, що посилює надлишок пропозиції на китайському ринку. Додатковий тиск створює подорожчання коксівного вугілля, яке скорочує маржу сталеливарних компаній і послаблює ціни на руду.

Падіння цін на нафту також може знизити вартість фрахту, усунувши один із ключових факторів підтримки цін на залізну руду, який діяв із початку війни на Близькому Сході.

Водночас трейдери очікують обмеженого впливу на ринок через ускладнення переговорів щодо довгострокових контрактів між China Mineral Resources Group Co та Fortescue Ltd.

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Нагадаємо, 4 червня ціни на нафту знизилися на тлі домовленості про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном, що посилило очікування можливого ширшого врегулювання конфлікту за участю США, Ізраїлю та Ірану.

Як повідомлялося, 3 квітня котирування золота знизилися на тлі зміцнення долара США та подорожчання нафти, тоді як ескалація конфлікту на Близькому Сході посилила невизначеність щодо швидкого врегулювання напруженості між США та Іраном.