Місцеві бюджети за місяць отримали трансфертів на майже 30 мільярдів: куди пішли кошти?. ІНФОГРАФІКА

У травні 2026 року Міністерство фінансів відповідно до бюджетного законодавства забезпечило перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів у розмірі 29,2 млрд грн, що на 9 млрд грн більше, ніж у квітні.

Це становить 99,9% від передбачених державним бюджетом асигнувань на травень, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зокрема, було профінансовано:

базову дотацію ‒ 2,6 млрд грн (100%);

додаткові дотації ‒ 1,7 млрд грн (100%).

Станом на 1 червня 2026 року залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ у загальному та спеціальному фондах становили 138,1 млрд грн, що на 42,9 млрд грн більше, ніж на початок 2026 року.

Наявні ресурси дозволяють органам місцевого самоврядування й надалі забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцях.

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Нагадаємо, за січень-травень 2026 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 1,36 трлн грн. Серед ключових джерел доходів у цей період були кошти міжнародної грантової допомоги в обсязі 249,9 млрд грн, а також перерахування частини прибутку Нацбанку у квітні та травні на суму 146,1 млрд грн.

Раніше у Державній податковій службі повідомляли, що виконання плану надходжень до держбюджету за січень-травень становило 101,9%, а за травень ‒ 103,7%.