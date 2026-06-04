"Позапланові ремонти": Росія вперше визнала скорочення видобутку нафти у 2026 році

Видобуток нафти в Росії з початку року скоротився через позапланові ремонтні роботи на нафтопереробних заводах.

Про це 4 червня заявив віцепрем’єр РФ Олександр Новак, повідомляє Reuters.

Це перше офіційне визнання російською стороною зниження нафтовидобутку у 2026 році. Росія, яка є третім за обсягами виробником нафти у світі, припинила оприлюднювати статистику видобутку ще у квітні 2023 року.

Новак не уточнив причини позапланового техобслуговування НПЗ, однак Україна останніми місяцями активізувала атаки на російську нафтопереробну інфраструктуру.

"Поточне виробництво справді дещо нижче, ніж було на початку року. Це пов’язано з тим, що низка наших нафтопереробних заводів зараз проходить позапланове технічне обслуговування", ‒ зазначив Новак під час Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму.

На переконання російського чиновника, група країн-виробників нафти ОПЕК+ продовжує відігравати важливу роль на світовому ринку, попри вихід Об’єднаних Арабських Еміратів.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у квітні видобуток сирої нафти в Росії знизився на 460 000 барелів на добу порівняно з минулим роком і становив близько 8,8 млн барелів на день.

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Як повідомлялося, у травні 2026 року уряд Росії виплатив нафтопереробним заводам 204,3 млрд рублів ($2,8 млрд) компенсацій. Це майже у п’ять разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, і лише незначно менше за квітневий показник у 207,5 млрд рублів, який став рекордним місячним рівнем із грудня 2023 року.

Нагадаємо, надходження до бюджету Росії від нафтогазової галузі, які формують близько 20% усіх бюджетних доходів країни, у травні збільшилися на 32,4% у річному вимірі та досягли 678,9 млрд рублів ($9,3 млрд). Таке зростання було зумовлене підвищенням світових цін на нафту на тлі війни на Близькому Сході.