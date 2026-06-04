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Новини нафта Удари по нафтопортах РФ
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"Позапланові ремонти": Росія вперше визнала скорочення видобутку нафти у 2026 році

"Позапланові ремонти": Росія вперше визнала скорочення видобутку нафти у 2026 році

Видобуток нафти в Росії з початку року скоротився через позапланові ремонтні роботи на нафтопереробних заводах.

Про це 4 червня заявив віцепрем’єр РФ Олександр Новак, повідомляє Reuters.

Це перше офіційне визнання російською стороною зниження нафтовидобутку у 2026 році. Росія, яка є третім за обсягами виробником нафти у світі, припинила оприлюднювати статистику видобутку ще у квітні 2023 року.

Новак не уточнив причини позапланового техобслуговування НПЗ, однак Україна останніми місяцями активізувала атаки на російську нафтопереробну інфраструктуру.

"Поточне виробництво справді дещо нижче, ніж було на початку року. Це пов’язано з тим, що низка наших нафтопереробних заводів зараз проходить позапланове технічне обслуговування", ‒ зазначив Новак під час Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму.

На переконання російського чиновника, група країн-виробників нафти ОПЕК+ продовжує відігравати важливу роль на світовому ринку, попри вихід Об’єднаних Арабських Еміратів.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у квітні видобуток сирої нафти в Росії знизився на 460 000 барелів на добу порівняно з минулим роком і становив близько 8,8 млн барелів на день.

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Як повідомлялося, у травні 2026 року уряд Росії виплатив нафтопереробним заводам 204,3 млрд рублів ($2,8 млрд) компенсацій. Це майже у п’ять разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, і лише незначно менше за квітневий показник у 207,5 млрд рублів, який став рекордним місячним рівнем із грудня 2023 року.

Нагадаємо, надходження до бюджету Росії від нафтогазової галузі, які формують близько 20% усіх бюджетних доходів країни, у травні збільшилися на 32,4% у річному вимірі та досягли 678,9 млрд рублів ($9,3 млрд). Таке зростання було зумовлене підвищенням світових цін на нафту на тлі війни на Близькому Сході.

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нафта (5532) ремонт (1611) росія (15722)
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Топ коментарі
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Щоденний видобуток 8.8 млн барелів при зниженні на 460.000 - це в районі 5%.
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04.06.2026 14:21 Відповісти
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Удари по НПЗ жодного ефекту не мають, жодного.
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04.06.2026 13:27 Відповісти
Зниження видрбутку 5,22%. Офігєнно потужно. А грошей отримали на 32,4% більше. Чим ви особисто тішетесь?
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04.06.2026 14:53 Відповісти
То треба ще насипати, бо як бачите, удари по НПЗ, як і санкції, росії тільки на користь.
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04.06.2026 14:57 Відповісти
Треба.
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04.06.2026 15:00 Відповісти
Доки одні НПЗ проходять "позапланове технічне обслуговування Джерело: https://censor.net/n4006701" інші працюють на максимум і не можуть пройти планове техобслуговування. Все закінчиться тим, що горіти будуть всі, навіть ті, до яких ми ще не дістали. Але то не ми вже будем, якщо що
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04.06.2026 14:14 Відповісти
Видобуток впав на 5,22%. Це ні про що.
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04.06.2026 14:58 Відповісти
Це про глушіння свердловин, що більше ніколи не будуть експлуатуватись. Це про безробітних кацапів, які ті свердловини експлуатували. Це про ваше "отримали на 32,4% більше" що являє собою лише одну десяту дефіциту бюджету лише за перший квартал (кварталів в році чотири, якщо що). А так то да, геть ні про що. Залишилось тільки паливо для маскавабадців знайти, бо вже і в них дефіцит і чим 9/10 дірки в бюджеті закрити.
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04.06.2026 15:20 Відповісти
Що за потік свідомості. В рашці лише в цьому році призупинилось зростання ввп.
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04.06.2026 15:27 Відповісти
Ага, тільки в 2025 був дефіцит бюджету в десь 6 триліонів фублів, а в 2026 такий же, тільки за перший квартал. Додаємо сюди 2 трл. дефіциту регіональних бюджетів і борги держ. компаній. Одна тільки ржд 4 трл. торчить, а їх там багато таких. Все росте, цвіте і пахне, але тільки в свідомості Ігор Климчук #581263.
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04.06.2026 15:48 Відповісти
Щоденний видобуток 8.8 млн барелів при зниженні на 460.000 - це в районі 5%.
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04.06.2026 14:21 Відповісти

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