В Україні зросла кількість працевлаштованої молоді віком до 35 років: які професії обирають?

Протягом перших чотирьох місяців року послугами центрів зайнятості скористалися 70,3 тис. українців віком до 35 років, що на 8,2 тис. більше, ніж за аналогічний період торік. Офіційне працевлаштування отримали 24,5 тис. молодих людей, ще 5,6 тис. пройшли професійне навчання.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості України.

Регіони-лідери за зверненнями молоді

Найчастіше молодь зверталася до центрів зайнятості у Дніпропетровській області ‒ майже 5 тис. осіб, а також на Львівщині ‒ 4,8 тис.

Найбільше зростання кількості клієнтів зафіксовано у Закарпатській області: з 1,2 тис. у січні-квітні 2025 року до 2,2 тис. цього року, що становить приріст у 89%.

Частка молоді на ринку праці

Наразі українці до 35 років становлять 23% усіх шукачів роботи.

У структурі за віком:

15-19 років ‒ 5,8 тис.;

20-24 роки ‒ 16,8 тис.;

25-29 років ‒ 18,9 тис.;

30-34 роки ‒ 29 тис.

Найбільш та найменш популярні сфери працевлаштування

Найчастіше молодь шукає роботу у сфері торгівлі та послуг ‒ 20% від усіх запитів. Найбільш затребувані професії ‒ продавець-консультант, продавець продовольчих товарів і кухар.

Найменший інтерес спостерігається до вакансій у сфері сільського, лісового господарства, рибальства та риборозведення ‒ лише 1,5%. Серед найменш популярних професій ‒ винороб, садівник, віварник, санітар ветеринарної медицини та тренер коней.

Працевлаштування та навчання

Загалом за звітний період роботу отримали 24,5 тис. молодих людей, тоді як торік цей показник становив 18,3 тис. Найвищі показники працевлаштування зафіксовано на Львівщині та Івано-Франківщині ‒ по 1,9 тис., а також на Дніпропетровщині ‒ 1,8 тис.

Професійне навчання пройшли 5,6 тис. осіб (торік ‒ 4,8 тис.), а 1,4 тис. молодих українців отримали кошти на відкриття або розвиток бізнесу. Серед них 204 особи віком до 25 років скористалися грантовою підтримкою на спеціальних умовах.

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Нагадаємо, 30 травня Кабінет Міністрів ухвалив два нормативні порядки, необхідні для впровадження оновленого законодавства про право людей з інвалідністю на працю. Документи регулюють контроль за виконанням роботодавцями вимог щодо створення робочих місць, а також визначають процедуру оцінювання роботодавців, які можуть отримувати пільги за їхнє облаштування.

Як повідомлялося, в Україні найбільше пропозицій підробітку та вакансій, які можуть зацікавити студентів, зосереджено у сфері будівництва та робітничих професій. Саме в цих галузях також пропонують найвищі зарплати ‒ до 45 тис. грн.