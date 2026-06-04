"Це буде третя спроба": До Ради внесли новий законопроєкт щодо декриміналізації порно

На розгляд Верховної Ради внесено новий законопроєкт, який передбачає декриміналізацію контенту для дорослих та має на меті ліквідувати корупційні схеми, на яких, за словами ініціаторів, зловживають недобросовісні правоохоронці.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Після провалу Парламентом законопроекту про декриміналізацію дорослого контенту ми провели консультації з різними фракціями та групами. В тому числі, щоб знайти позиції, які можуть отримати підтримку більшості Парламенту", ‒ зазначив депутат.

У результаті підготовлено та подано новий законопроєкт №15294, який:

суттєво посилює відповідальність за злочини проти дітей, зокрема за виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії;

скасовує застарілі норми, зокрема дублювання положень щодо декриміналізації контенту між дорослими.

За словами ініціаторів, за реальні злочини відповідальність зберігається, тоді як регулювання добровільних дій між дорослими пропонується спростити, усунувши "радянські підходи" та корупційні ризики.

Як зазначив Железняк, законопроєкт підписали 45 народних депутатів майже з усіх фракцій та груп Верховної Ради, включно з керівництвом парламенту, фракцій і комітетів.

Враховуючи, що вже у вівторок парламент планує розглянути законопроєкт щодо оподаткування електронних платформ, це питання також має бути винесене на розгляд у найкоротші строки.

"Це буде третя спроба законодавчого вирішення проблеми, але сподіваюсь, цього разу вже остаточна і успішна", ‒ додав Железняк.

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Нагадаємо, 20 травня Верховна Рада не схвалила законопроєкт №12191, який передбачав декриміналізацію порнографії. Рішення підтримали лише 207 нардепів.

Як повідомляється, за 9 місяців 2025 року було відкрито майже 1,5 тис. кримінальних проваджень за статтями, пов’язаними з дорослою порнографією. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року.