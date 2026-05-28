Рада провалила голосування за декриміналізацію порнографії

Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12191 про декриміналізацію порнографії.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали лише 207 нардепів.

"В сучасній демократичній Україні і далі будуть кидати у вʼязницю на 7 років за те що дорослі люди будуть один одному свої оголені фото надсилати", - додав парламентар.

Що передувало?

Міністерство внутрішніх справ України підтримало текст законопроєкту про декриміналізацію виробництва та поширення порнографії.

Як відомо, за 9 місяців 2025 року було розпочато майже 1,5 тисячі кримінальних проваджень за дорослу порнографію. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період торік.

