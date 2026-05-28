Рада провалила голосування за декриміналізацію порнографії
Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12191 про декриміналізацію порнографії.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Рішення підтримали лише 207 нардепів.
"В сучасній демократичній Україні і далі будуть кидати у вʼязницю на 7 років за те що дорослі люди будуть один одному свої оголені фото надсилати", - додав парламентар.
Що передувало?
- Міністерство внутрішніх справ України підтримало текст законопроєкту про декриміналізацію виробництва та поширення порнографії.
- Як відомо, за 9 місяців 2025 року було розпочато майже 1,5 тисячі кримінальних проваджень за дорослу порнографію. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період торік.
Топ коментарі
+15 K Raze
показати весь коментар28.05.2026 12:30 Відповісти Посилання
+9 Mikhail F
показати весь коментар28.05.2026 12:32 Відповісти Посилання
+7 Анатолій Усиченко #552010
показати весь коментар28.05.2026 12:36 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Фамилию в студию
Якщо порахувати, то від легалізації взагалі секс- індустрії, до якої порно входить тільки сегментом, державі тільки прибуток, без шкоди здоров'ю населенню. На відміну від від тютюнової і алко- індустрій.