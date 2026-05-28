Рада провалила голосование за декриминализацию порнографии

Верховная Рада не поддержала законопроект № 12191 о декриминализации порнографии.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали лишь 207 нардепов.

"В современной демократической Украине и дальше будут сажать в тюрьму на 7 лет за то, что взрослые люди будут друг другу отправлять свои обнаженные фото", — добавил парламентарий.

Что предшествовало?

Министерство внутренних дел Украины поддержало текст законопроекта о декриминализации производства и распространения порнографии.

Как известно, за 9 месяцев 2025 года было возбуждено почти 1,5 тысячи уголовных дел по поводу порнографии для взрослых. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

