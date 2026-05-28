Рада провалила голосование за декриминализацию порнографии
Верховная Рада не поддержала законопроект № 12191 о декриминализации порнографии.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Решение поддержали лишь 207 нардепов.
"В современной демократической Украине и дальше будут сажать в тюрьму на 7 лет за то, что взрослые люди будут друг другу отправлять свои обнаженные фото", — добавил парламентарий.
Что предшествовало?
- Министерство внутренних дел Украины поддержало текст законопроекта о декриминализации производства и распространения порнографии.
- Как известно, за 9 месяцев 2025 года было возбуждено почти 1,5 тысячи уголовных дел по поводу порнографии для взрослых. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Топ комментарии
Якщо порахувати, то від легалізації взагалі секс- індустрії, до якої порно входить тільки сегментом, державі тільки прибуток, без шкоди здоров'ю населенню. На відміну від від тютюнової і алко- індустрій.