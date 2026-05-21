Дело о коррупционном прикрытии сети "порноофисов": пятеро подозреваемых взяты под стражу с возможностью освобождения под залог, — Офис Генпрокурора

По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора суд избрал меры пресечения в отношении пяти участников коррупционной схемы, связанной с прикрытием деятельности сети так называемых "порноофисов".

Что известно

Как отмечается, по данным следствия, должностные лица полиции и приближенные к ним лица могли получать неправомерную выгоду за обеспечение беспрепятственной работы помещений, где незаконно создавали и распространяли контент порнографического характера.

Меры пресечения

Сообщается, что всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В частности:

начальнику ГУНП в Ивано-Франковской области — 7 млн грн залога;

заместителю начальника ГУНП в Ивано-Франковской области — 5 млн грн залога;

первому заместителю начальника следственного управления ГУНП в Тернопольской области — 5 млн грн залога;

заместителю начальника ГУНП в Житомирской области — 1 млн 164 тыс. грн залога;

водителю заместителя Министра внутренних дел Украины – 8 млн грн залога.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, которые могли быть причастны к коррупционному прикрытию незаконной деятельности.

