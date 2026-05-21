Новости Схема прикрытия порноофисов в Нацполиции
Дело о коррупционном прикрытии сети "порноофисов": пятеро подозреваемых взяты под стражу с возможностью освобождения под залог, — Офис Генпрокурора

По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора суд избрал меры пресечения в отношении пяти участников коррупционной схемы, связанной с прикрытием деятельности сети так называемых "порноофисов".

Что известно

Как отмечается, по данным следствия, должностные лица полиции и приближенные к ним лица могли получать неправомерную выгоду за обеспечение беспрепятственной работы помещений, где незаконно создавали и распространяли контент порнографического характера.

Меры пресечения

Сообщается, что всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В частности:

  • начальнику ГУНП в Ивано-Франковской области — 7 млн грн залога;
  • заместителю начальника ГУНП в Ивано-Франковской области — 5 млн грн залога;
  • первому заместителю начальника следственного управления ГУНП в Тернопольской области — 5 млн грн залога;
  • заместителю начальника ГУНП в Житомирской области — 1 млн 164 тыс. грн залога;
  • водителю заместителя Министра внутренних дел Украины – 8 млн грн залога.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, которые могли быть причастны к коррупционному прикрытию незаконной деятельности.

Что предшествовало?

Яка застава?І чого головного начальника не садять?Не кажу вже про звільнення((
21.05.2026 19:13 Ответить
Водій в садо - мазо самий продвинутий
21.05.2026 19:13 Ответить
я ж казав, що це водій всіх заставив на нього працювати!
21.05.2026 19:19 Ответить
Цирк на дроті !!! Хто служить у цій сраній поліції ???
21.05.2026 19:22 Ответить
срані поліцаї і служать..
21.05.2026 19:31 Ответить
бизнес на сиськописьках, достойный бизнес для ненавченных воевать
21.05.2026 19:41 Ответить
Міністр піде у відставку чи ні?
21.05.2026 19:41 Ответить
Гундосому з бандою можна красти , а чим вони гірші? Риба гниє з голови.
21.05.2026 19:43 Ответить
В тому то і біда- під заставу. Думаю, Порошенко мав би значно більшу підтримку в 19-му, якби при ньому хтось з великих сів реально, а не під заставу для фотографування. Бо то ж треба було протягти через верховну раду (shift не нажимається написати з великої букви цей дерибан) Луценка на посаду генпрокурора, а ніц не робити, кроме фотографування
21.05.2026 20:10 Ответить
 
 