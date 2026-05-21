Дело о коррупционном прикрытии сети "порноофисов": пятеро подозреваемых взяты под стражу с возможностью освобождения под залог, — Офис Генпрокурора
По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора суд избрал меры пресечения в отношении пяти участников коррупционной схемы, связанной с прикрытием деятельности сети так называемых "порноофисов".
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, по данным следствия, должностные лица полиции и приближенные к ним лица могли получать неправомерную выгоду за обеспечение беспрепятственной работы помещений, где незаконно создавали и распространяли контент порнографического характера.
Меры пресечения
Сообщается, что всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
В частности:
- начальнику ГУНП в Ивано-Франковской области — 7 млн грн залога;
- заместителю начальника ГУНП в Ивано-Франковской области — 5 млн грн залога;
- первому заместителю начальника следственного управления ГУНП в Тернопольской области — 5 млн грн залога;
- заместителю начальника ГУНП в Житомирской области — 1 млн 164 тыс. грн залога;
- водителю заместителя Министра внутренних дел Украины – 8 млн грн залога.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, которые могли быть причастны к коррупционному прикрытию незаконной деятельности.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ходе масштабной операции по очистке системы Национальной полиции от коррупции раскрыта схема прикрытия "порноофисов" в трех областях.
- Во время обысков у топ-чиновников Нацполиции в рамках расследования схемы прикрытия "порноофисов" изъято несколько элитных автомобилей и наличные на сумму более 22 млн грн.
- Известно, что от исполнения обязанностей отстранены четыре должностных лица региональных подразделений, фигурирующие в деле о получении неправомерной выгоды, а именно о схеме прикрытия "порноофисов".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль