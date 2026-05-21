Новини Схема прикриття порноофісів у Нацполіції
Справа про корупційне прикриття мережі "порноофісів": п’ятьох підозрюваних взято під варту із можливістю застави, - Офіс Генпрокурора

Арештовано фігурантів справи про прикриття порноофісів

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд обрав запобіжні заходи п’ятьом учасникам корупційної схеми, пов’язаної з прикриттям діяльності мережі так званих "порноофісів".

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, за даними слідства, посадовці поліції та наближені до них особи могли отримувати неправомірну вигоду за забезпечення безперешкодної роботи приміщень, де незаконно створювали та поширювали контент порнографічного характеру.

Запобіжні заходи

Повідомляється, що усім п’ятьом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Зокрема:

  • начальнику ГУНП в Івано-Франківській області - 7 млн грн застави;
  • заступнику начальника ГУНП в Івано-Франківській області - 5 млн грн застави;
  • першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області - 5 млн грн застави;
  • заступнику начальника ГУНП в Житомирській області - 1 млн 164 тис. грн застави;
  • водію заступника Міністра внутрішніх справ України - 8 млн грн застави.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетні до корупційного прикриття незаконної діяльності.

Що передувало?

Яка застава?І чого головного начальника не садять?Не кажу вже про звільнення((
21.05.2026 19:13 Відповісти
21.05.2026 19:13 Відповісти
Водій в садо - мазо самий продвинутий
21.05.2026 19:13 Відповісти
21.05.2026 19:13 Відповісти
я ж казав, що це водій всіх заставив на нього працювати!
21.05.2026 19:19 Відповісти
21.05.2026 19:19 Відповісти
Цирк на дроті !!! Хто служить у цій сраній поліції ???
21.05.2026 19:22 Відповісти
21.05.2026 19:22 Відповісти
срані поліцаї і служать..
21.05.2026 19:31 Відповісти
21.05.2026 19:31 Відповісти
все як всюди. в СБУ частина воює, основна частина кришує, мародерить та сидить на заказухах 0Пи. в МВС так само, незначна частина воює, основна.........
21.05.2026 20:33 Відповісти
21.05.2026 20:33 Відповісти
бизнес на сиськописьках, достойный бизнес для ненавченных воевать
21.05.2026 19:41 Відповісти
21.05.2026 19:41 Відповісти
Міністр піде у відставку чи ні?
21.05.2026 19:41 Відповісти
21.05.2026 19:41 Відповісти
про незамінних менеджерів чув? чому вони мають бути лише в гідранта? у антимайданного мусорка теж.
21.05.2026 20:29 Відповісти
21.05.2026 20:29 Відповісти
Гундосому з бандою можна красти , а чим вони гірші? Риба гниє з голови.
21.05.2026 19:43 Відповісти
21.05.2026 19:43 Відповісти
В тому то і біда- під заставу. Думаю, Порошенко мав би значно більшу підтримку в 19-му, якби при ньому хтось з великих сів реально, а не під заставу для фотографування. Бо то ж треба було протягти через верховну раду (shift не нажимається написати з великої букви цей дерибан) Луценка на посаду генпрокурора, а ніц не робити, кроме фотографування
21.05.2026 20:10 Відповісти
21.05.2026 20:10 Відповісти
Стрілочники під заставу, а головний гаманець антимайданного мусорка васьок тетеря (водій крайній) і далі при посаді і колотить бабоси цій зграї. Зелені курви, що роблять з державою під час війни!
21.05.2026 20:26 Відповісти
21.05.2026 20:26 Відповісти
Водитель самый богатый, видимо организатор, остальные четверо на подхвате
21.05.2026 20:29 Відповісти
21.05.2026 20:29 Відповісти
Хто всрався? Невістка!
21.05.2026 21:10 Відповісти
21.05.2026 21:10 Відповісти
так цей йолоп за всіх і відсидить тепер))
21.05.2026 21:13 Відповісти
21.05.2026 21:13 Відповісти
В результаті порностудії закрили, чи під новий дах завели?
21.05.2026 21:09 Відповісти
21.05.2026 21:09 Відповісти
Цікаво, як швидко "скинуться" на заставу водія?
21.05.2026 21:18 Відповісти
21.05.2026 21:18 Відповісти
 
 