Справа про корупційне прикриття мережі "порноофісів": п’ятьох підозрюваних взято під варту із можливістю застави, - Офіс Генпрокурора
За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд обрав запобіжні заходи п’ятьом учасникам корупційної схеми, пов’язаної з прикриттям діяльності мережі так званих "порноофісів".
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, за даними слідства, посадовці поліції та наближені до них особи могли отримувати неправомірну вигоду за забезпечення безперешкодної роботи приміщень, де незаконно створювали та поширювали контент порнографічного характеру.
Запобіжні заходи
Повідомляється, що усім п’ятьом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Зокрема:
- начальнику ГУНП в Івано-Франківській області - 7 млн грн застави;
- заступнику начальника ГУНП в Івано-Франківській області - 5 млн грн застави;
- першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області - 5 млн грн застави;
- заступнику начальника ГУНП в Житомирській області - 1 млн 164 тис. грн застави;
- водію заступника Міністра внутрішніх справ України - 8 млн грн застави.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетні до корупційного прикриття незаконної діяльності.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що під час масштабної операції з очищення системи Національної поліції від корупції викрито схему прикриття "порноофісів" у трьох областях.
- Під час обшуків у топпосадовців Нацполіції в межах розслідування схеми прикриття "порноофісів" вилучено низку елітних авто та готівку на понад 22 млн грн.
- Відомо, що від виконання обов’язків відсторонили чотирьох посадовців регіональних підрозділів, які фігурують у справі про одержання неправомірної вигоди, а саме про схему прикриття "порноофісів".
