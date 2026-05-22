Агент полиции трижды воспользовался услугами проституток для следствия: в Одессе раскрыли бордель, сутенершу наказали

Приморский районный суд Одессы вынес приговор женщине, организовавшей в арендованной квартире подпольный "бизнес" по оказанию интимных услуг. Раскрыть схему удалось благодаря трем "контрольным закупкам", проведенным правоохранительными органами.

Об этом говорится на сайте Приморского районного суда, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в начале 2024 года уроженка Кировоградской области организовала незаконный бизнес. Она арендовала квартиру в Одессе, где обеспечивала условия для работы "салона": покупала средства контрацепции и оплачивала коммунальные услуги.

Стоимость часа интимных услуг составляла 3 000 гривен, из которых 1 500 гривен забирала себе организатор.

"Клиент" от полиции трижды проводил следственный эксперимент

Пресечь подпольный бизнес правоохранителям удалось благодаря трем этапам специального следственного эксперимента "контроль за совершением преступления". В роли подставного клиента выступил мужчина, имя которого скрыто в приговоре суда. После третьего визита организаторшу борделя задержали.

На суде женщина полностью признала вину и раскаялась. Она просила не лишать ее свободы реально, поскольку воспитывает двух несовершеннолетних детей.

Приговор суда

  • Приморский райсуд Одессы признал женщину виновной по ч. 1 ст. 302 (создание или содержание притонов) и ч. 1, ч. 2 ст. 303 (сутенерство) УК Украины.
  • Ей назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы. В то же время суд освободил ее от отбывания реального наказания, установив 3 года испытательного срока.

Также суд применил специальную конфискацию: в доход государства изъяли пять мобильных телефонов, плазменный телевизор и 16 090 гривен, полученных преступным путем.

Та легалізуйте вже на кінець ту проституцію. Нехай ті муділи слідаки або займаються онанізмом, або більш корисними справами.
22.05.2026 18:42 Ответить
Шикарна робота робити контрольні закупки
22.05.2026 18:39 Ответить
буде що онукам розповісти про війну.
22.05.2026 18:46 Ответить
22.05.2026 18:39 Ответить
Смішно, як на халяву(гроші з бюджету), аж три рази ходів. Одного разу не вистачило? Чому не всім відділком ходили, років так зо два? Може жінка в борделі спіймала, а він, бо ненавчений придумав таку куйню, що був на завданні. Мабуть слідкувала і три рази побачила, тому і по протоколу- три ходки було, не чотири, не десять, ні одна- а рівно три.
22.05.2026 18:52 Ответить
На операцію ходив сам начальник відділку.
22.05.2026 19:04 Ответить
Йому сказали,що один раз лише.
Ні-він сказав-одного разу недостатньо,треба кілька разів.
Відповідь була: три рази за рахунок відомства,решта за свій рахунок.
22.05.2026 19:07 Ответить
Та він мабуть перші два рази просто не зміг. Буває 😂
22.05.2026 19:34 Ответить
на его месте должен был быть я..
22.05.2026 18:55 Ответить
Наша служба и опасна и трудна
И на первый взгляд, как будто не видна
Если кто-то кое-где у нас порой
22.05.2026 19:15 Ответить
Це неприємна нудна робота. Хто хоч раз пробував повію, погодиться зі мною. А якщо не погодиться, то це свідчитиме про морально-етичний рівень людини.
22.05.2026 18:56 Ответить
Морально-етичний рівень у мента?Подаруйте цей жарт 95 кагалу.
22.05.2026 18:59 Ответить
я думаю " внедренний " шарапов в злочинне кубло до самої ментовскої пенсіїї ходивби на такі ризикові завдання .. ще і орден дадуть і звєзду на пагони накинуть ..
22.05.2026 19:19 Ответить
Работа мечты. В определенных кругах).
22.05.2026 18:41 Ответить
Пенсионный фонд зачтет как по 1 списку).
22.05.2026 18:43 Ответить
22.05.2026 18:42 Ответить
Під час контрольної закупки його не нагородили? - весело живем
22.05.2026 18:42 Ответить
Тріпером чи орденом?
22.05.2026 18:46 Ответить
Орденом його начальство нагородить.
22.05.2026 20:03 Ответить
слабак!
22.05.2026 18:43 Ответить
Цікаво,що він жінці казав.-Я на завданні кохана.До ранку не жди.Така в нас служба.
22.05.2026 18:45 Ответить
Він показав їй кінець з прищиком))"Аткуде ета у тєбя,Сєня?""ААттуда")))
22.05.2026 18:57 Ответить
Робота мрії прямо , скористався, відпочив розслабився і здав, а пересічні в окопи, може мусорню на фронт?
22.05.2026 18:46 Ответить
Та мабуть вже всі злочини розкрито, слідчим більше немає чим займатися.
22.05.2026 19:37 Ответить
22.05.2026 18:46 Ответить
Як він ворожу радистку "колов" на допиті.
22.05.2026 19:01 Ответить
Проституцію треба дозволити законно. А не вважати це кримінальним злочином. На цьому могла б заробляти держава за рахунок податків. Так як це є в деяких державах. Те ж саме стосується порнографії. Держава на цьому могла заробляти, за рахунок податків. А не переслідувати людей і вважати їх кримінальними злочинцями.
22.05.2026 18:47 Ответить
А де ж вони харчуваться будуть.
22.05.2026 19:18 Ответить
Під час війни , мабуть не з повіями треба воювати .
22.05.2026 18:47 Ответить
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ!!! Працівник року
22.05.2026 18:47 Ответить
Фраза "поєднати приємне з корисним" заграла новими фарбами!
22.05.2026 18:48 Ответить
А як би підчепив якусь хворобу, міг би одразу "інвалідність" оформлювати...
22.05.2026 18:48 Ответить
Учасника бойових дій.Брат двічі контужений і не може,а ці б зробили.
22.05.2026 18:58 Ответить
"Тато а що ти у війну робив"? "Я воював в тилу , викривав порушниць"
22.05.2026 18:48 Ответить
Депутати більшості, які не бажають голосувати за закон про легалізацію,спираюця на соц опитування, де більшість " пересічних"-проти легалізації. Рудимент совка і совкового мислення, що якщо заборрниш- то його і не буде
22.05.2026 18:49 Ответить
Ну можна просто декриміналізувати... Це і не дозвіл, але, принаймні, менти цим не займатимуться тоді!
22.05.2026 19:19 Ответить
Справжній герой, ризикуючи життям, самовіддано виконував свій обов'язок перед країною! Куди там боягузам з ЛБЗ, тут в близький контакт з ворогом приходилось вступати!
22.05.2026 18:50 Ответить
І не ухилянт,а сміло пішов на амбразуру...тричі))
22.05.2026 19:00 Ответить
ну тричі це для протоколу .. а там хто зна , .. налогами то не обладається
22.05.2026 19:22 Ответить
Підозрюєш,що то був серіал,а лиш для протоколу написав 3 рази?))
22.05.2026 19:26 Ответить
Але ж він пломбу не зірвав)))
22.05.2026 18:56 Ответить
ну не повезло .. зато на дурняк ))))
22.05.2026 19:42 Ответить
Перед цим держава витратила 9000 гривень на "контрольні закупки" і принаймні 4 000 грн на заробітню платню героя за три дні жертовного служіння суспільним інтересам, таким чином, прибуток в бюджет склав близько 3 000 грн!!!
22.05.2026 18:59 Ответить
Мусор отримував зарплатню, та щей розважався з повією за державний кошт, як можна виділяти кошти на закупівлю послуг повії, щеб через прозоро провели, цеж абсурд.
22.05.2026 19:09 Ответить
А якби проституція була легалізована, то можна було сказати, що він, на правах дозвільного експерта, провів атестацію...
22.05.2026 19:13 Ответить
"Наша служба и опасна,и трудна
И на первий взгдяд как будто не видна..."
22.05.2026 19:14 Ответить
Треба мусору молоко видати. За працю в важких та шкідливих умовах.
22.05.2026 19:19 Ответить
- Але клиент!!! А деньги?!
- Я не клиент, а честный мент..а честные менты денег не берут
22.05.2026 19:20 Ответить
Спеціально вкинута "новина" і купа "ботів", які "відробляють" за перетворення країни на "притон" в інтересах торговців "мохнатим золотом".
Кажуть, "податки", мовляв. Ну то легалізуйте ще й ларьки з героїном біля кожної школи - теж будуть "податки" - коштом деградації.
Те ж саме з проституцією, тим більше- з порно - ще більші деградація та виродження. І "топлять" за це, передусім, ті, хто на цьому заробляє, ну й деякі - особливо озабочені, котрі, так само, на панель продадуть, і матір, й дружину, й дочку, й сина, ще самі поруч стануть.
Ну хто захоче, щоби його близькі, рідні - так себе продавали, руйнували цим свою психіку, здоров'я, майбутні й теперішні стосунки? Хто захоче собі таку пару? То ж, чужих людей можна в це штовхати, а як справа щодо себе - так вже "інша мораль"? Так не буває.
Це ж не про "легалізацію" насправді (всяких "індивідуалок", так само, як звичайних, "побутових проституток" - більш, ніж досталь).
Це про "нормалізацію" того, що не є й не мусить нею, нормою, бути.
І мені, якщо чесно, не треба таких "податків", з такою ціною, та з таким "запахом". Тим більше, що це не поліпшить соціальну ситуацію, але гірше - зробить. Зросте експлуатація, залученість, в тому числі неповнолітніх (яскравий, хрестоматійний приклад - місто Портленд/"Порнленд", Орегон, США), кратно зросте торгівля людьми: зараз бо, будь-який "притон" можна накрити, а при "легалізації", під вивіскою "легально" буде працювати купа людей, так само нелегально, і багато вже - й проти власної волі, під наркотою- це зросте кратно, в рази, і поліція буде на тому так само заробляти, тільки ще більше, і будуть відбріхуватися тоді, що все "легально". Бо зараз, змушені хоч як, але реагувати. Це, насправді, лише поглибить проблеми, і зламає куди більше людських життів. Загострить й інші соціальні хвороби, ті ж самі наркотики, їх вживання також збільшиться. Передусім тими, хто буде працювати в індустрії.
Якщо хтось вже дійсно так хоче, аж свербить, так заробляти- є країни, де це легально, і кому треба - спокійно собі їдуть. Але, за це агітують, насамперед ті, хто хоче людей- продавати, і самим заробляти з сексуальної експлуатації, визискування та з розстління, людей та суспільства. Вони ж проплачують й "ботів", що за гріш, продадуть і матір, й дитину, й дружину, і самих себе.
22.05.2026 19:32 Ответить
Ще й УБД отримає - учасник бордельної діяльності.
22.05.2026 19:47 Ответить
Можливо, вони теж оті «ГАДАЛКИ», як і у Оманського єрмака від тадеєва??
22.05.2026 19:48 Ответить
 
 