Агент полиции трижды воспользовался услугами проституток для следствия: в Одессе раскрыли бордель, сутенершу наказали
Приморский районный суд Одессы вынес приговор женщине, организовавшей в арендованной квартире подпольный "бизнес" по оказанию интимных услуг. Раскрыть схему удалось благодаря трем "контрольным закупкам", проведенным правоохранительными органами.
Об этом говорится на сайте Приморского районного суда, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробнее о деле
По данным следствия, в начале 2024 года уроженка Кировоградской области организовала незаконный бизнес. Она арендовала квартиру в Одессе, где обеспечивала условия для работы "салона": покупала средства контрацепции и оплачивала коммунальные услуги.
Стоимость часа интимных услуг составляла 3 000 гривен, из которых 1 500 гривен забирала себе организатор.
"Клиент" от полиции трижды проводил следственный эксперимент
Пресечь подпольный бизнес правоохранителям удалось благодаря трем этапам специального следственного эксперимента "контроль за совершением преступления". В роли подставного клиента выступил мужчина, имя которого скрыто в приговоре суда. После третьего визита организаторшу борделя задержали.
На суде женщина полностью признала вину и раскаялась. Она просила не лишать ее свободы реально, поскольку воспитывает двух несовершеннолетних детей.
Приговор суда
- Приморский райсуд Одессы признал женщину виновной по ч. 1 ст. 302 (создание или содержание притонов) и ч. 1, ч. 2 ст. 303 (сутенерство) УК Украины.
- Ей назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы. В то же время суд освободил ее от отбывания реального наказания, установив 3 года испытательного срока.
Также суд применил специальную конфискацию: в доход государства изъяли пять мобильных телефонов, плазменный телевизор и 16 090 гривен, полученных преступным путем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ні-він сказав-одного разу недостатньо,треба кілька разів.
Відповідь була: три рази за рахунок відомства,решта за свій рахунок.
И на первый взгляд, как будто не видна
Если кто-то кое-где у нас порой
Перед цим держава витратила 9000 гривень на "контрольні закупки" і принаймні 4 000 грн на заробітню платню героя за три дні жертовного служіння суспільним інтересам, таким чином, прибуток в бюджет склав близько 3 000 грн!!!
И на первий взгдяд как будто не видна..."
- Я не клиент, а честный мент..а честные менты денег не берут
Кажуть, "податки", мовляв. Ну то легалізуйте ще й ларьки з героїном біля кожної школи - теж будуть "податки" - коштом деградації.
Те ж саме з проституцією, тим більше- з порно - ще більші деградація та виродження. І "топлять" за це, передусім, ті, хто на цьому заробляє, ну й деякі - особливо озабочені, котрі, так само, на панель продадуть, і матір, й дружину, й дочку, й сина, ще самі поруч стануть.
Ну хто захоче, щоби його близькі, рідні - так себе продавали, руйнували цим свою психіку, здоров'я, майбутні й теперішні стосунки? Хто захоче собі таку пару? То ж, чужих людей можна в це штовхати, а як справа щодо себе - так вже "інша мораль"? Так не буває.
Це ж не про "легалізацію" насправді (всяких "індивідуалок", так само, як звичайних, "побутових проституток" - більш, ніж досталь).
Це про "нормалізацію" того, що не є й не мусить нею, нормою, бути.
І мені, якщо чесно, не треба таких "податків", з такою ціною, та з таким "запахом". Тим більше, що це не поліпшить соціальну ситуацію, але гірше - зробить. Зросте експлуатація, залученість, в тому числі неповнолітніх (яскравий, хрестоматійний приклад - місто Портленд/"Порнленд", Орегон, США), кратно зросте торгівля людьми: зараз бо, будь-який "притон" можна накрити, а при "легалізації", під вивіскою "легально" буде працювати купа людей, так само нелегально, і багато вже - й проти власної волі, під наркотою- це зросте кратно, в рази, і поліція буде на тому так само заробляти, тільки ще більше, і будуть відбріхуватися тоді, що все "легально". Бо зараз, змушені хоч як, але реагувати. Це, насправді, лише поглибить проблеми, і зламає куди більше людських життів. Загострить й інші соціальні хвороби, ті ж самі наркотики, їх вживання також збільшиться. Передусім тими, хто буде працювати в індустрії.
Якщо хтось вже дійсно так хоче, аж свербить, так заробляти- є країни, де це легально, і кому треба - спокійно собі їдуть. Але, за це агітують, насамперед ті, хто хоче людей- продавати, і самим заробляти з сексуальної експлуатації, визискування та з розстління, людей та суспільства. Вони ж проплачують й "ботів", що за гріш, продадуть і матір, й дитину, й дружину, і самих себе.