Агент полиции трижды воспользовался услугами проституток для следствия: в Одессе раскрыли бордель, сутенершу наказали

Приморский районный суд Одессы вынес приговор женщине, организовавшей в арендованной квартире подпольный "бизнес" по оказанию интимных услуг. Раскрыть схему удалось благодаря трем "контрольным закупкам", проведенным правоохранительными органами.

Об этом говорится на сайте Приморского районного суда, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее о деле

По данным следствия, в начале 2024 года уроженка Кировоградской области организовала незаконный бизнес. Она арендовала квартиру в Одессе, где обеспечивала условия для работы "салона": покупала средства контрацепции и оплачивала коммунальные услуги.

Стоимость часа интимных услуг составляла 3 000 гривен, из которых 1 500 гривен забирала себе организатор.

"Клиент" от полиции трижды проводил следственный эксперимент

Пресечь подпольный бизнес правоохранителям удалось благодаря трем этапам специального следственного эксперимента "контроль за совершением преступления". В роли подставного клиента выступил мужчина, имя которого скрыто в приговоре суда. После третьего визита организаторшу борделя задержали.

На суде женщина полностью признала вину и раскаялась. Она просила не лишать ее свободы реально, поскольку воспитывает двух несовершеннолетних детей.

Приговор суда

Приморский райсуд Одессы признал женщину виновной по ч. 1 ст. 302 (создание или содержание притонов) и ч. 1, ч. 2 ст. 303 (сутенерство) УК Украины.

Ей назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы. В то же время суд освободил ее от отбывания реального наказания, установив 3 года испытательного срока.

Также суд применил специальную конфискацию: в доход государства изъяли пять мобильных телефонов, плазменный телевизор и 16 090 гривен, полученных преступным путем.

