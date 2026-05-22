Топ-чиновники Нацполиции по делу о крышевании "порноофисов" вышли из-под стражи под залог, - Офис Генпрокурора

Все должностные лица региональных подразделений, фигурирующие в коррупционном деле о схеме прикрытия "порноофисов", вышли из СИЗО после внесения залога.

Об этом Офис генерального прокурора сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

22 мая суд избрал меру пресечения пяти участникам коррупционной схемы, связанной с прикрытием деятельности сети так называемых "порноофисов", в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Речь идет о:

начальнике ГУНП в Ивано-Франковской области - 7 млн грн залога;

заместителе начальника ГУНП в Ивано-Франковской области - 5 млн грн залога;

первом заместителе начальника следственного управления ГУНП в Тернопольской области - 5 млн грн залога;

заместителе начальника ГУНП в Житомирской области - 1 млн 164 тыс. грн залога;

водителе заместителя Министра внутренних дел Украины - 8 млн грн залога.

Как нам сообщили в Офисе генпрокурора, водитель находится в СИЗО, залог за него не внесен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комплексные проверки начаты в регионах, где разоблачены должностные лица полиции в преступных схемах, - Нацполиция

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ходе масштабной операции по очистке системы Национальной полиции от коррупции раскрыта схема прикрытия "порноофисов" в трех областях.

Во время обысков у топ-чиновников Нацполиции в рамках расследования схемы прикрытия "порноофисов" изъято несколько элитных автомобилей и наличные на сумму более 22 млн грн.

Известно, что от исполнения обязанностей отстранены четыре должностных лица региональных подразделений, фигурирующие в деле о получении неправомерной выгоды, а именно о схеме прикрытия "порноофисов".

Читайте также: Водитель заместителя главы МВД Тетери, собиравшего кассу с сети "порноофисов", уволен