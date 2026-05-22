Топ-чиновники Нацполиции по делу о крышевании "порноофисов" вышли из-под стражи под залог, - Офис Генпрокурора

Схема прикрытия порноофисов

Все должностные лица региональных подразделений, фигурирующие в коррупционном деле о схеме прикрытия "порноофисов", вышли из СИЗО после внесения залога. 

Об этом Офис генерального прокурора сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

Детали

22 мая суд избрал меру пресечения пяти участникам коррупционной схемы, связанной с прикрытием деятельности сети так называемых "порноофисов", в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Речь идет о

  • начальнике ГУНП в Ивано-Франковской области - 7 млн грн залога;
  • заместителе начальника ГУНП в Ивано-Франковской области - 5 млн грн залога;
  • первом заместителе начальника следственного управления ГУНП в Тернопольской области - 5 млн грн залога;
  • заместителе начальника ГУНП в Житомирской области - 1 млн 164 тыс. грн залога;
  • водителе заместителя Министра внутренних дел Украины - 8 млн грн залога.

Как нам сообщили в Офисе генпрокурора, водитель находится в СИЗО, залог за него не внесен.

Что предшествовало?

Шалави скинулись їм на заставу?
22.05.2026 18:10 Ответить
Вистава для наріду продовжується, генеральний спонсор зелений квартал 95.
22.05.2026 18:13 Ответить
Це водій глава порномафіїї, 100%.
22.05.2026 18:12 Ответить
Шалави скинулись їм на заставу?
22.05.2026 18:10 Ответить
Шалави це просто розходний матеріал. Мєнтовські подєльніки які пім мєнтовською кришою сиділи та бабло косили з збоченодрочерів.
22.05.2026 18:21 Ответить
Це водій глава порномафіїї, 100%.
22.05.2026 18:12 Ответить
Все як завжди, блді!🤮
22.05.2026 18:13 Ответить
мені здається що мусора гірші бл@ді,ніж ті дівки що вони їх кришували
22.05.2026 18:30 Ответить
Вистава для наріду продовжується, генеральний спонсор зелений квартал 95.
22.05.2026 18:13 Ответить
Все - відсиділи - тепер начнуться **** з плясками на роки
22.05.2026 18:14 Ответить
бедолаги. сколько нам ещё терпеть этих оборотней?
22.05.2026 18:14 Ответить
За водителя замминистра внесли больше всего). Генералы и полковники котируются меньше.
22.05.2026 18:16 Ответить
Проститутки выкупили
22.05.2026 18:21 Ответить
Точно водій рулив усіею схемою.
А чого випустили?
Як добропорядні зразу на передок, там справи вирішувать.
22.05.2026 18:21 Ответить
зільонський і його *****...
22.05.2026 18:23 Ответить
От вам і влада і всі закони. Зате на ухилянтів полюють як на масових вбивць
22.05.2026 18:24 Ответить
22.05.2026 18:24 Ответить
Жесть, пика як у мусора
22.05.2026 18:38 Ответить
Ні, ну чим не країна мрії!?
22.05.2026 18:28 Ответить
На другий тиждень кажуть,що голосувати за дозвіл порно будуть.Це шоу для цього.
22.05.2026 18:29 Ответить
Безкінечний дурдом...
22.05.2026 18:32 Ответить
за порно гроші
22.05.2026 18:35 Ответить
Натурой оплатили?
22.05.2026 18:37 Ответить
...и теперь на свободе ви увидите нас ! - стара зеківська пісня .
22.05.2026 18:38 Ответить
Я дещо збентежений нашим кримінальним кодексом. Як таке можливо, не розумію. Ті, котрі повинні бути взірцем і в першу чергу дотримуватись законів грубо їх порушували та ще й не отримали найсуворіше покарання за це. І що очікувати від пересічного, коли йому зайвий раз показують - гроші вирішують все.
22.05.2026 18:39 Ответить
 
 