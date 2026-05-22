Топпосадовці Нацполіції у справі про кришування "порноофісів" вийшли з-під варти під заставу, - Офіс Генпрокурора

Усі посадовці регіональних підрозділів Національної поліції України, які фігурують у корупційній справі про схему прикриття "порноофісів", вийшли із СІЗО після внесення застави.

Про це Офіс Генпрокурора повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.

Деталі

21 травня суд обрав запобіжні заходи п’ятьом учасникам корупційної схеми, пов’язаної з прикриттям діяльності мережі так званих "порноофісів" у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Йдеться про:

начальника ГУНП в Івано-Франківській області –– 7 млн грн застави;

заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області –– 5 млн грн застави;

першого заступника начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області –– 5 млн грн застави;

заступника начальника ГУНП в Житомирській області –– 1 млн 164 тис. грн застави;

водія заступника Міністра внутрішніх справ України –– 8 млн грн застави.

Як нам повідомили в Офісі Генпрокурора, водій перебуває в СІЗО, застава за нього не внесена.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що під час масштабної операції з очищення системи Національної поліції від корупції викрито схему прикриття "порноофісів" у трьох областях.

Під час обшуків у топпосадовців Нацполіції в межах розслідування схеми прикриття "порноофісів" вилучено низку елітних авто та готівку на понад 22 млн грн.

Відомо, що від виконання обов’язків відсторонили чотирьох посадовців регіональних підрозділів, які фігурують у справі про одержання неправомірної вигоди, а саме про схему прикриття "порноофісів".

