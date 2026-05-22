Топпосадовці Нацполіції у справі про кришування "порноофісів" вийшли з-під варти під заставу, - Офіс Генпрокурора
Усі посадовці регіональних підрозділів Національної поліції України, які фігурують у корупційній справі про схему прикриття "порноофісів", вийшли із СІЗО після внесення застави.
Про це Офіс Генпрокурора повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.
Деталі
21 травня суд обрав запобіжні заходи п’ятьом учасникам корупційної схеми, пов’язаної з прикриттям діяльності мережі так званих "порноофісів" у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Йдеться про:
- начальника ГУНП в Івано-Франківській області –– 7 млн грн застави;
- заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області –– 5 млн грн застави;
- першого заступника начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області –– 5 млн грн застави;
- заступника начальника ГУНП в Житомирській області –– 1 млн 164 тис. грн застави;
- водія заступника Міністра внутрішніх справ України –– 8 млн грн застави.
Як нам повідомили в Офісі Генпрокурора, водій перебуває в СІЗО, застава за нього не внесена.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що під час масштабної операції з очищення системи Національної поліції від корупції викрито схему прикриття "порноофісів" у трьох областях.
- Під час обшуків у топпосадовців Нацполіції в межах розслідування схеми прикриття "порноофісів" вилучено низку елітних авто та готівку на понад 22 млн грн.
- Відомо, що від виконання обов’язків відсторонили чотирьох посадовців регіональних підрозділів, які фігурують у справі про одержання неправомірної вигоди, а саме про схему прикриття "порноофісів".
Топ коментарі
+15 громов віталій
показати весь коментар22.05.2026 18:10 Відповісти Посилання
+14 VasyaPetrenko2007 Petya
показати весь коментар22.05.2026 18:13 Відповісти Посилання
+12 Андрій Лавриненко
показати весь коментар22.05.2026 18:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А чого випустили?
Як добропорядні зразу на передок, там справи вирішувать.
"Друзям - все, ворогам - закон" (с)
А у випадку з недолугим і мстивим створінням (що завдяки московитським грошам всілося в крісло Президента України) - ще й беззаконня всім ворогам.
Але для Банкової не є ворогом московія, як явище, і *****, як представник цього явища. Це для них зразок того, що вони хочуть досягти. Для них ворог опозиція/демократія/свобода слова/прозорість/армія/мова/віра/відповідальність/законність/незалежність...
Їхній ідеал - "совок" з усіма обмеженнями для "чєрні" і з усіма привилеями для "обраних". Його вони й будують вже сьомий рік поспіль під патріотичні заяви/обіцянки (жодна з яких не виконана), у патріотичних вишиванках (більш схожих на "косоворотку").