Новини
Топпосадовці Нацполіції у справі про кришування "порноофісів" вийшли з-під варти під заставу, - Офіс Генпрокурора

Схема покриття порноофісів

Усі посадовці регіональних підрозділів Національної поліції України, які фігурують у корупційній справі про схему прикриття "порноофісів", вийшли із СІЗО після внесення застави. 

Про це Офіс Генпрокурора повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.

Деталі

21 травня суд обрав запобіжні заходи п’ятьом учасникам корупційної схеми, пов’язаної з прикриттям діяльності мережі так званих "порноофісів" у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Йдеться про

  • начальника ГУНП в Івано-Франківській області –– 7 млн грн застави;
  • заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області –– 5 млн грн застави;
  • першого заступника начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області –– 5 млн грн застави;
  • заступника начальника ГУНП в Житомирській області –– 1 млн 164 тис. грн застави;
  • водія заступника Міністра внутрішніх справ України –– 8 млн грн застави.

Як нам повідомили в Офісі Генпрокурора, водій перебуває в СІЗО, застава за нього не внесена.

Що передувало?

Шалави скинулись їм на заставу?
22.05.2026 18:10 Відповісти
22.05.2026 18:10 Відповісти
Шалави це просто розходний матеріал. Мєнтовські подєльніки які пім мєнтовською кришою сиділи та бабло косили з збоченодрочерів.
22.05.2026 18:21 Відповісти
22.05.2026 18:21 Відповісти
Таки шалави. З високих і не дуже владних кабінетів. Цікаво, а Червінському теж так можна було? Він просто не знав, тому і сидів? І адвокат у нього - жебрак, як і у Магамедрасулова. Не могли клієнтам віп-камери оплатити.
22.05.2026 19:15 Відповісти
22.05.2026 19:15 Відповісти
Це водій глава порномафіїї, 100%.
22.05.2026 18:12 Відповісти
22.05.2026 18:12 Відповісти
Все як завжди, блді!🤮
22.05.2026 18:13 Відповісти
22.05.2026 18:13 Відповісти
мені здається що мусора гірші бл@ді,ніж ті дівки що вони їх кришували
22.05.2026 18:30 Відповісти
22.05.2026 18:30 Відповісти
Вистава для наріду продовжується, генеральний спонсор зелений квартал 95.
22.05.2026 18:13 Відповісти
22.05.2026 18:13 Відповісти
Все - відсиділи - тепер начнуться **** з плясками на роки
22.05.2026 18:14 Відповісти
22.05.2026 18:14 Відповісти
бедолаги. сколько нам ещё терпеть этих оборотней?
22.05.2026 18:14 Відповісти
22.05.2026 18:14 Відповісти
За водителя замминистра внесли больше всего). Генералы и полковники котируются меньше.
22.05.2026 18:16 Відповісти
22.05.2026 18:16 Відповісти
Проститутки выкупили
22.05.2026 18:21 Відповісти
22.05.2026 18:21 Відповісти
Точно водій рулив усіею схемою.
А чого випустили?
Як добропорядні зразу на передок, там справи вирішувать.
22.05.2026 18:21 Відповісти
22.05.2026 18:21 Відповісти
зільонський і його *****...
22.05.2026 18:23 Відповісти
22.05.2026 18:23 Відповісти
От вам і влада і всі закони. Зате на ухилянтів полюють як на масових вбивць
22.05.2026 18:24 Відповісти
22.05.2026 18:24 Відповісти
22.05.2026 18:24 Відповісти
22.05.2026 18:24 Відповісти
Жесть, пика як у мусора
22.05.2026 18:38 Відповісти
22.05.2026 18:38 Відповісти
Ні, ну чим не країна мрії!?
22.05.2026 18:28 Відповісти
22.05.2026 18:28 Відповісти
На другий тиждень кажуть,що голосувати за дозвіл порно будуть.Це шоу для цього.
22.05.2026 18:29 Відповісти
22.05.2026 18:29 Відповісти
Безкінечний дурдом...
22.05.2026 18:32 Відповісти
22.05.2026 18:32 Відповісти
за порно гроші
22.05.2026 18:35 Відповісти
22.05.2026 18:35 Відповісти
Натурой оплатили?
22.05.2026 18:37 Відповісти
22.05.2026 18:37 Відповісти
...и теперь на свободе ви увидите нас ! - стара зеківська пісня .
22.05.2026 18:38 Відповісти
22.05.2026 18:38 Відповісти
Я дещо збентежений нашим кримінальним кодексом. Як таке можливо, не розумію. Ті, котрі повинні бути взірцем і в першу чергу дотримуватись законів грубо їх порушували та ще й не отримали найсуворіше покарання за це. І що очікувати від пересічного, коли йому зайвий раз показують - гроші вирішують все.
22.05.2026 18:39 Відповісти
22.05.2026 18:39 Відповісти
пересічного посадять без права застави за вкрадену булочку чи ДТП. А мєнтів, які прямо можуть впливати на хід слідства - випустять.
22.05.2026 18:42 Відповісти
22.05.2026 18:42 Відповісти
ніколи такого не було і от знову ))
22.05.2026 18:39 Відповісти
22.05.2026 18:39 Відповісти
Хтось порно дивиться і отримує за це гроші а хтось при по пів року в окопах без елементарного душу🤦, ******, нема слів наче в цих упирів війни взагалі ніякої нема.
22.05.2026 18:39 Відповісти
22.05.2026 18:39 Відповісти
Випустили під заставу тих хто може прямо впливати на свідків... просто афігеть.
22.05.2026 18:41 Відповісти
22.05.2026 18:41 Відповісти
Ще б прибиральницю взяли за сідниці --- вона бухгалтерію вела .
22.05.2026 18:44 Відповісти
22.05.2026 18:44 Відповісти
А чому не по півмільярда, як охороні Пороха? Бо свої? Просто не поділилися і заставою є те, чим не поділилися?

"Друзям - все, ворогам - закон" (с)
А у випадку з недолугим і мстивим створінням (що завдяки московитським грошам всілося в крісло Президента України) - ще й беззаконня всім ворогам.
Але для Банкової не є ворогом московія, як явище, і *****, як представник цього явища. Це для них зразок того, що вони хочуть досягти. Для них ворог опозиція/демократія/свобода слова/прозорість/армія/мова/віра/відповідальність/законність/незалежність...
Їхній ідеал - "совок" з усіма обмеженнями для "чєрні" і з усіма привилеями для "обраних". Його вони й будують вже сьомий рік поспіль під патріотичні заяви/обіцянки (жодна з яких не виконана), у патріотичних вишиванках (більш схожих на "косоворотку").
22.05.2026 18:45 Відповісти
22.05.2026 18:45 Відповісти
Порнографію давно вже пора дозволити і заробляти державі на цьому за рахунок податків так як, наприклад, в Сполучених Штатах Америки. Те ж саме стосується проституції. Держава могла б на цьому отримувати доходи в бюджет, а не ганятися за людьми і робити їх кримінальними злочинцями.
22.05.2026 18:49 Відповісти
22.05.2026 18:49 Відповісти
держава буде заробляти на посилках , а на порноіндустрії будуть харчуватись мусора і прокурори . спробуй прожити на пенсію 120 тисяч !
22.05.2026 19:00 Відповісти
22.05.2026 19:00 Відповісти
В 0ЗУ антимайданного мусорка свій общак. Чи не тетеря його тримає?
22.05.2026 18:54 Відповісти
22.05.2026 18:54 Відповісти
бизнес на сиськописьках достойное дело для ненавченных воевать
22.05.2026 19:00 Відповісти
22.05.2026 19:00 Відповісти
Країна мрії диктатора який захватив владу с міндічами дерьмаками і устроїв геноцид Українцям
22.05.2026 19:14 Відповісти
22.05.2026 19:14 Відповісти
 
 