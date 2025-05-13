РУС
5 529 19

Вербовали женщин для сексуальной эксплуатации: разоблачена преступная группа из 11 человек. ФОТОрепортаж

Разоблачена преступная организация, в состав которой входили 11 человек, которые системно занимались сутенерством и вербовкой молодых женщин с целью сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Так, подозреваемые публиковали в соцсетях объявления о работе с высоким доходом.

"Женщинам, которые откликались на такие предложения, сообщали, что речь идет о сопровождении мужчин на публичные мероприятия. Сначала все происходило без признаков принуждения, что создавало у потерпевших ложное ощущение безопасности.

На самом деле подозреваемые параллельно использовали закрытый Telegram-канал, в котором размещали объявления о предоставлении сексуальных услуг - как на территории Украины, так и за рубежом. Именно к оказанию таких услуг они без ведома привлекали девушек, которые откликались на объявления о сопровождении.

После получения "заказа" девушкам предоставляли инструкции относительно места и времени встречи. Оказавшись по оговоренному адресу, потерпевшие фактически теряли возможность изменить ситуацию. В случае сопротивления к ним применяли психологическое давление и шантаж, принуждая вступать в половые связи с "клиентами", - говорится в сообщении.

Злоумышленники были задержаны и избраны им меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога от 3 то 10 млн грн, трем из них - домашний арест.

Группа сутенеров разоблачена в Киевской области
В зависимости от содеянного им инкриминируется создание и участие в преступной организации, сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, а также торговля людьми (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149 УК Украины).

В Офисе Генпрокурора также призвали быть осторожными при поиске возможностей для трудоустройства, особенно за рубежом или в сферах, не предусматривающих четких условий труда.

"Потерпевшими часто становятся молодые женщины, которые соглашаются на подозрительные предложения без юридического оформления. При поиске работы необходимо внимательно проверять информацию о работодателях и условиях труда, не доверять предложениям без четких договоренностей и без трудового договора. Также осторожно необходимо относиться к призывам "поехать срочно". Просим сообщать в правоохранительные органы о любых фактах принуждения к проституции, сексуальной или трудовой эксплуатации, обращаться за помощью в случае угрозы или подозрения на совершение преступления", - подытожили там.

Киевская область (4292) проституция (326) Офис Генпрокурора (2599)
Топ комментарии
+15
Давным давно пора легализовать проституцию .
показать весь комментарий
13.05.2025 11:12 Ответить
+9
"Спочатку все відбувалося без ознак примусу, що створювало у потерпілих хибне відчуття безпеки" - ага "дєвочкі" й гадки не мали чого, куди їх запрошують... під жорстким примусом брали по 250$ за годину!
показать весь комментарий
13.05.2025 11:19 Ответить
+3
хай уже налоги платить. бо зараз поліція кришує всі ці барделі. кришою сутенерів
показать весь комментарий
13.05.2025 11:25 Ответить
Давным давно пора легализовать проституцию .
показать весь комментарий
13.05.2025 11:12 Ответить
хай уже налоги платить. бо зараз поліція кришує всі ці барделі. кришою сутенерів
показать весь комментарий
13.05.2025 11:25 Ответить
гдЄ ж тадА мусора і вся зєлєохоронная система харчєваться будут?..
показать весь комментарий
13.05.2025 11:39 Ответить
експлуатаця - якесь тупе слово,),
показать весь комментарий
13.05.2025 11:13 Ответить
"Спочатку все відбувалося без ознак примусу, що створювало у потерпілих хибне відчуття безпеки" - ага "дєвочкі" й гадки не мали чого, куди їх запрошують... під жорстким примусом брали по 250$ за годину!
показать весь комментарий
13.05.2025 11:19 Ответить
анал табу!!!
показать весь комментарий
13.05.2025 11:59 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 12:46 Ответить
Девушки бывают разные,
Чаще физдообразные...
показать весь комментарий
13.05.2025 11:25 Ответить
Теж слуги народу, але з прайсом для бідних, та без офіційного працевлаштування.
показать весь комментарий
13.05.2025 11:30 Ответить
поліція бл...дями при владі зайнятися не бажає?
показать весь комментарий
13.05.2025 11:35 Ответить
Питання на засипку . чому цих дівчат чи жіночок ви вважаєте потерпілими ? Вербували їх через інтернет , невже ви думаєте що особа яка володіє комп'ютером така дурна і не розуміє пропозиції .
показать весь комментарий
13.05.2025 11:46 Ответить
ворк юа! раьбта юа!
всіх заарештувати е ****** матєрі!
вони вербують на роботу, через інтернет.
показать весь комментарий
13.05.2025 12:02 Ответить
Сєрґєй, я так бачу, що ти маєш відразу до жінок? Ну, буває... Гормональний збій...
показать весь комментарий
13.05.2025 12:06 Ответить
До жіночок в мене відрази не має , я не підор .
показать весь комментарий
13.05.2025 12:26 Ответить
сьогодні день нев'їбенної українською поліції, що не навчена зеленим дегенератом клименком воювати.
самі у себе "шукають" наркоту. самі "полюють" на своїх ночних бабочєк.
совок, ****, невмирущій!!!
зате яка бурхлива діяльність.
типу, перекривають пройоб з арештом своїх генералів?
показать весь комментарий
13.05.2025 11:58 Ответить
Та мусорня кістками ляже,аби не допустити легалізацію проституції! Це ж їхні прибутки! А верховна рада тим паче заблокує,бо доїть мусорів.
показать весь комментарий
13.05.2025 12:15 Ответить
бідні дєвачкі, вони нічого не знали, але від 250 баксів не відмовлялись
показать весь комментарий
13.05.2025 14:57 Ответить
За що боролися ,та на те і напоролися!
показать весь комментарий
15.05.2025 18:50 Ответить
 
 