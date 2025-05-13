Вербовали женщин для сексуальной эксплуатации: разоблачена преступная группа из 11 человек. ФОТОрепортаж

Разоблачена преступная организация, в состав которой входили 11 человек, которые системно занимались сутенерством и вербовкой молодых женщин с целью сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Так, подозреваемые публиковали в соцсетях объявления о работе с высоким доходом.

"Женщинам, которые откликались на такие предложения, сообщали, что речь идет о сопровождении мужчин на публичные мероприятия. Сначала все происходило без признаков принуждения, что создавало у потерпевших ложное ощущение безопасности.



На самом деле подозреваемые параллельно использовали закрытый Telegram-канал, в котором размещали объявления о предоставлении сексуальных услуг - как на территории Украины, так и за рубежом. Именно к оказанию таких услуг они без ведома привлекали девушек, которые откликались на объявления о сопровождении.



После получения "заказа" девушкам предоставляли инструкции относительно места и времени встречи. Оказавшись по оговоренному адресу, потерпевшие фактически теряли возможность изменить ситуацию. В случае сопротивления к ним применяли психологическое давление и шантаж, принуждая вступать в половые связи с "клиентами", - говорится в сообщении.

Злоумышленники были задержаны и избраны им меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога от 3 то 10 млн грн, трем из них - домашний арест.











В зависимости от содеянного им инкриминируется создание и участие в преступной организации, сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, а также торговля людьми (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149 УК Украины).

В Офисе Генпрокурора также призвали быть осторожными при поиске возможностей для трудоустройства, особенно за рубежом или в сферах, не предусматривающих четких условий труда.

"Потерпевшими часто становятся молодые женщины, которые соглашаются на подозрительные предложения без юридического оформления. При поиске работы необходимо внимательно проверять информацию о работодателях и условиях труда, не доверять предложениям без четких договоренностей и без трудового договора. Также осторожно необходимо относиться к призывам "поехать срочно". Просим сообщать в правоохранительные органы о любых фактах принуждения к проституции, сексуальной или трудовой эксплуатации, обращаться за помощью в случае угрозы или подозрения на совершение преступления", - подытожили там.

