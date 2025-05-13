УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12020 відвідувачів онлайн
Новини Фото Сексуальна експлуатація
5 529 19

Вербували жінок для сексуальної експлуатації: викрито злочинну групу з 11 осіб. ФОТОрепортаж

Викрито злочинну організацію, до складу якої входили 11 осіб, які системно займалися сутенерством та вербуванням молодих жінок з метою сексуальної експлуатації.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Так, підозрювані публікували в соцмережах оголошення про роботу з високим доходом.

Читайте також: Мережу борделів для іноземців, створену поліцейським, викрито в Одесі, - ДБР. ФОТОрепортаж

"Жінкам, які відгукувались на такі пропозиції, повідомляли, що йдеться про супровід чоловіків на публічні заходи. Спочатку все відбувалося без ознак примусу, що створювало у потерпілих хибне відчуття безпеки.

Насправді ж підозрювані паралельно використовували закритий Telegram-канал, у якому розміщували оголошення про надання сексуальних послуг — як на території України, так і за кордоном. Саме до надання таких послуг вони без відома залучали дівчат, які відгукувалися на оголошення про супровід.

Після отримання "замовлення" дівчатам надавали інструкції щодо місця та часу зустрічі. Опинившись за обумовленою адресою, потерпілі фактично втрачали можливість змінити ситуацію. У разі спротиву до них застосовували психологічний тиск і шантаж, примушуючи вступати у статеві зв’язки з "клієнтами", - йдеться в повідомленні.

Зловмисників було затримано та обрано їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави від 3 то 10 млн грн, трьом з них – домашній арешт.

Групу сутенерів викрито у Київській області
Групу сутенерів викрито у Київській області
Групу сутенерів викрито у Київській області
Групу сутенерів викрито у Київській області
Групу сутенерів викрито у Київській області

Залежно від скоєного їм інкриміновано створення та участь у злочинній організації, сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, а також торгівлю людьми (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149 КК України).

Також читайте: 7 000 грн за годину розваг: у прифронтовому Слов’янську викрили бордель. ФОТОрепортаж

В Офісі Генпрокурора також закликали бути обережними під час пошуку можливостей для працевлаштування, особливо за кордоном або у сферах, що не передбачають чітких умов праці.

"Потерпілими часто стають молоді жінки, які погоджуються на підозрілі пропозиції без юридичного оформлення. Під час пошуку роботи необхідно уважно перевіряти інформацію про роботодавців та умови праці, не довіряти пропозиціям без чітких домовленостей та без трудового договору. Також обережно необхідно ставитися до закликів "поїхати терміново". Просимо повідомляти правоохоронні органи про будь-які факти примусу до проституції, сексуальної або трудової експлуатації, звертатися по допомогу у разі загрози або підозри на вчинення злочину", - підсумували там.

Читайте: Групу сутенерів затримала поліція у Львові: Щомісяця заробляли понад 16 млн грн на мережі борделів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4191) проституція (149) Офіс Генпрокурора (3393)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Давным давно пора легализовать проституцию .
показати весь коментар
13.05.2025 11:12 Відповісти
+9
"Спочатку все відбувалося без ознак примусу, що створювало у потерпілих хибне відчуття безпеки" - ага "дєвочкі" й гадки не мали чого, куди їх запрошують... під жорстким примусом брали по 250$ за годину!
показати весь коментар
13.05.2025 11:19 Відповісти
+3
хай уже налоги платить. бо зараз поліція кришує всі ці барделі. кришою сутенерів
показати весь коментар
13.05.2025 11:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давным давно пора легализовать проституцию .
показати весь коментар
13.05.2025 11:12 Відповісти
хай уже налоги платить. бо зараз поліція кришує всі ці барделі. кришою сутенерів
показати весь коментар
13.05.2025 11:25 Відповісти
гдЄ ж тадА мусора і вся зєлєохоронная система харчєваться будут?..
показати весь коментар
13.05.2025 11:39 Відповісти
експлуатаця - якесь тупе слово,),
показати весь коментар
13.05.2025 11:13 Відповісти
"Спочатку все відбувалося без ознак примусу, що створювало у потерпілих хибне відчуття безпеки" - ага "дєвочкі" й гадки не мали чого, куди їх запрошують... під жорстким примусом брали по 250$ за годину!
показати весь коментар
13.05.2025 11:19 Відповісти
анал табу!!!
показати весь коментар
13.05.2025 11:59 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2025 12:46 Відповісти
Девушки бывают разные,
Чаще физдообразные...
показати весь коментар
13.05.2025 11:25 Відповісти
Теж слуги народу, але з прайсом для бідних, та без офіційного працевлаштування.
показати весь коментар
13.05.2025 11:30 Відповісти
поліція бл...дями при владі зайнятися не бажає?
показати весь коментар
13.05.2025 11:35 Відповісти
Питання на засипку . чому цих дівчат чи жіночок ви вважаєте потерпілими ? Вербували їх через інтернет , невже ви думаєте що особа яка володіє комп'ютером така дурна і не розуміє пропозиції .
показати весь коментар
13.05.2025 11:46 Відповісти
ворк юа! раьбта юа!
всіх заарештувати е ****** матєрі!
вони вербують на роботу, через інтернет.
показати весь коментар
13.05.2025 12:02 Відповісти
Сєрґєй, я так бачу, що ти маєш відразу до жінок? Ну, буває... Гормональний збій...
показати весь коментар
13.05.2025 12:06 Відповісти
До жіночок в мене відрази не має , я не підор .
показати весь коментар
13.05.2025 12:26 Відповісти
сьогодні день нев'їбенної українською поліції, що не навчена зеленим дегенератом клименком воювати.
самі у себе "шукають" наркоту. самі "полюють" на своїх ночних бабочєк.
совок, ****, невмирущій!!!
зате яка бурхлива діяльність.
типу, перекривають пройоб з арештом своїх генералів?
показати весь коментар
13.05.2025 11:58 Відповісти
Та мусорня кістками ляже,аби не допустити легалізацію проституції! Це ж їхні прибутки! А верховна рада тим паче заблокує,бо доїть мусорів.
показати весь коментар
13.05.2025 12:15 Відповісти
бідні дєвачкі, вони нічого не знали, але від 250 баксів не відмовлялись
показати весь коментар
13.05.2025 14:57 Відповісти
За що боролися ,та на те і напоролися!
показати весь коментар
15.05.2025 18:50 Відповісти
 
 