Агент поліції тричі скористався послугами повій для слідства: в Одесі викрили бордель, сутенерку покарали

В Одесі викрили бордель завдяки участі агента поліції

Приморський районний суд Одеси виніс вирок жінці, яка організувала в орендованій квартирі підпільний "бізнес" із надання інтимних послуг. Викрити схему вдалося завдяки трьом "контрольним закупкам" правоохоронців.

За даними слідства, на початку 2024 року уродженка Кіровоградщини організувала незаконний бізнес. Вона орендувала квартиру в Одесі, де забезпечувала умови для роботи "салону": купувала засоби контрацепції та оплачувала комунальні послуги.

Вартість години інтимних послуг становила 3 000 гривень, з яких 1 500 гривень забирала собі організаторка.

"Клієнт" від поліції тричі проводив слідчий експеримент

Прикрити підпільний бізнес правоохоронцям вдалося завдяки трьом етапам спеціального слідчого експерименту "контроль за вчиненням злочину". В ролі підставного клієнта виступив чоловік, ім’я якого приховане у вироку суду. Після третього візиту організаторку борделю затримали.

На суді жінка повністю визнала провину та розкаялася. Вона просила не позбавляти її волі реально, оскільки виховує двох неповнолітніх дітей.

Вирок суду

  • Приморський райсуд Одеси визнав жінку винною за ч. 1 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти) та ч. 1, ч. 2 ст. 303 (сутенерство) КК України.
  • Їй призначили покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Водночас суд звільнив її від відбування реального покарання, встановивши 3 роки іспитового строку.

Також суд застосував спеціальну конфіскацію: у дохід держави вилучили п'ять мобільних телефонів, плазмовий телевізор та 16 090 гривень, отриманих злочинним шляхом.

Та легалізуйте вже на кінець ту проституцію. Нехай ті муділи слідаки або займаються онанізмом, або більш корисними справами.
Шикарна робота робити контрольні закупки
буде що онукам розповісти про війну.
Смішно, як на халяву(гроші з бюджету), аж три рази ходів. Одного разу не вистачило? Чому не всім відділком ходили, років так зо два? Може жінка в борделі спіймала, а він, бо ненавчений придумав таку куйню, що був на завданні. Мабуть слідкувала і три рази побачила, тому і по протоколу- три ходки було, не чотири, не десять, ні одна- а рівно три.
На операцію ходив сам начальник відділку.
Йому сказали,що один раз лише.
Ні-він сказав-одного разу недостатньо,треба кілька разів.
Відповідь була: три рази за рахунок відомства,решта за свій рахунок.
на его месте должен был быть я..
Наша служба и опасна и трудна
И на первый взгляд, как будто не видна
Если кто-то кое-где у нас порой
Це неприємна нудна робота. Хто хоч раз пробував повію, погодиться зі мною. А якщо не погодиться, то це свідчитиме про морально-етичний рівень людини.
Морально-етичний рівень у мента?Подаруйте цей жарт 95 кагалу.
я думаю " внедренний " шарапов в злочинне кубло до самої ментовскої пенсіїї ходивби на такі ризикові завдання .. ще і орден дадуть і звєзду на пагони накинуть ..
Работа мечты. В определенных кругах).
Пенсионный фонд зачтет как по 1 списку).
Під час контрольної закупки його не нагородили? - весело живем
Тріпером чи орденом?
слабак!
Цікаво,що він жінці казав.-Я на завданні кохана.До ранку не жди.Така в нас служба.
Він показав їй кінець з прищиком))"Аткуде ета у тєбя,Сєня?""ААттуда")))
Робота мрії прямо , скористався, відпочив розслабився і здав, а пересічні в окопи, може мусорню на фронт?
Як він ворожу радистку "колов" на допиті.
Проституцію треба дозволити законно. А не вважати це кримінальним злочином. На цьому могла б заробляти держава за рахунок податків. Так як це є в деяких державах. Те ж саме стосується порнографії. Держава на цьому могла заробляти, за рахунок податків. А не переслідувати людей і вважати їх кримінальними злочинцями.
А де ж вони харчуваться будуть.
Під час війни , мабуть не з повіями треба воювати .
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ!!! Працівник року
Фраза "поєднати приємне з корисним" заграла новими фарбами!
А як би підчепив якусь хворобу, міг би одразу "інвалідність" оформлювати...
Учасника бойових дій.Брат двічі контужений і не може,а ці б зробили.
"Тато а що ти у війну робив"? "Я воював в тилу , викривав порушниць"
Депутати більшості, які не бажають голосувати за закон про легалізацію,спираюця на соц опитування, де більшість " пересічних"-проти легалізації. Рудимент совка і совкового мислення, що якщо заборрниш- то його і не буде
Ну можна просто декриміналізувати... Це і не дозвіл, але, принаймні, менти цим не займатимуться тоді!
Справжній герой, ризикуючи життям, самовіддано виконував свій обов'язок перед країною! Куди там боягузам з ЛБЗ, тут в близький контакт з ворогом приходилось вступати!
І не ухилянт,а сміло пішов на амбразуру...тричі))
Але ж він пломбу не зірвав)))
Перед цим держава витратила 9000 гривень на "контрольні закупки" і принаймні 4 000 грн на заробітню платню героя за три дні жертовного служіння суспільним інтересам, таким чином, прибуток в бюджет склав близько 3 000 грн!!!

Перед цим держава витратила 9000 гривень на "контрольні закупки" і принаймні 4 000 грн на заробітню платню героя за три дні жертовного служіння суспільним інтересам, таким чином, прибуток в бюджет склав близько 3 000 грн!!!
Мусор отримував зарплатню, та щей розважався з повією за державний кошт, як можна виділяти кошти на закупівлю послуг повії, щеб через прозоро провели, цеж абсурд.
А якби проституція була легалізована, то можна було сказати, що він, на правах дозвільного експерта, провів атестацію...
"Наша служба и опасна,и трудна
И на первий взгдяд как будто не видна..."
Треба мусору молоко видати. За працю в важких та шкідливих умовах.
- Але клиент!!! А деньги?!
- Я не клиент, а честный мент..а честные менты денег не берут
