Агент поліції тричі скористався послугами повій для слідства: в Одесі викрили бордель, сутенерку покарали

Приморський районний суд Одеси виніс вирок жінці, яка організувала в орендованій квартирі підпільний "бізнес" із надання інтимних послуг. Викрити схему вдалося завдяки трьом "контрольним закупкам" правоохоронців.

Про це йдеться на сайті Приморського районного суду, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, на початку 2024 року уродженка Кіровоградщини організувала незаконний бізнес. Вона орендувала квартиру в Одесі, де забезпечувала умови для роботи "салону": купувала засоби контрацепції та оплачувала комунальні послуги.

Вартість години інтимних послуг становила 3 000 гривень, з яких 1 500 гривень забирала собі організаторка.

"Клієнт" від поліції тричі проводив слідчий експеримент

Прикрити підпільний бізнес правоохоронцям вдалося завдяки трьом етапам спеціального слідчого експерименту "контроль за вчиненням злочину". В ролі підставного клієнта виступив чоловік, ім’я якого приховане у вироку суду. Після третього візиту організаторку борделю затримали.

На суді жінка повністю визнала провину та розкаялася. Вона просила не позбавляти її волі реально, оскільки виховує двох неповнолітніх дітей.

Вирок суду

Приморський райсуд Одеси визнав жінку винною за ч. 1 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти) та ч. 1, ч. 2 ст. 303 (сутенерство) КК України.

Їй призначили покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Водночас суд звільнив її від відбування реального покарання, встановивши 3 роки іспитового строку.

Також суд застосував спеціальну конфіскацію: у дохід держави вилучили п'ять мобільних телефонів, плазмовий телевізор та 16 090 гривень, отриманих злочинним шляхом.

