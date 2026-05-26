МВД согласовало законопроект о декриминализации порнографии, теперь очередь за депутатами, - Клименко
Министерство внутренних дел Украины поддержало текст законопроекта о декриминализации производства и распространения порнографии. В настоящее время документ находится на рассмотрении в Верховной Раде.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МВД Игорь Клименко в кулуарах IV Международного саммита городов и регионов.
Декриминализация порно
"Закон сейчас в Верховной Раде, и в полномочиях именно каждого депутата ВР — принять этот закон. Министерство внутренних дел согласовало практически без замечаний текст этого документа", — отметил министр.
- Напомним, автором соответствующей инициативы является народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк. Ранее он сообщал, что рассмотрение законопроекта в сессионном зале запланировано на текущую пленарную неделю (25-29 мая).
Схема прикрытия "порноофисов"
Также Клименко прокомментировал резонансную операцию по разоблачению правоохранителей, которые "крышевали" "порноофисы" в трех областях. По его словам, МВД было проинформировано о подготовке этой операции и оказывало содействие Офису генерального прокурора и Службе безопасности Украины.
"Вопрос коррупции не может быть приемлемым для цивилизованной европейской страны. Дальше следствие покажет, и доказательная база, я думаю, будет обнародована через суд", — резюмировал глава МВД.
А чим же тоді будуть займатись тисячі потужних мусорів, ветеранів онліфанського фронту? )))
Інакше б кожен день почали з'являтися новини про чергову криваву
стрілянину
- Тепер ..біться як хочете.
Якщо при владі порноактриса олігархів, то це легалізація порно. Що буде після легалізації - важко уявити.
Якщо потужні 5 - 6 менеджерів не здатні проводити реформи в економіці, то вони роблять те що їм найлегше, а виходить через дупу всеодно.
мусора завжди заробляли/заробляють на проституції, отже
- порнографію легалізувати мона...
- проституцію легалізувати НІЯК не можна!!!!!
- Всё очень просто - если Вы кого-то, то это эротика, а если кто-то Вас, то это чистейшей воды порнография!