МВД согласовало законопроект о декриминализации порнографии, теперь очередь за депутатами, - Клименко

Клименко и Зеленский

Министерство внутренних дел Украины поддержало текст законопроекта о декриминализации производства и распространения порнографии. В настоящее время документ находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МВД Игорь Клименко в кулуарах IV Международного саммита городов и регионов.

Декриминализация порно

"Закон сейчас в Верховной Раде, и в полномочиях именно каждого депутата ВР — принять этот закон. Министерство внутренних дел согласовало практически без замечаний текст этого документа", — отметил министр.

  • Напомним, автором соответствующей инициативы является народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк. Ранее он сообщал, что рассмотрение законопроекта в сессионном зале запланировано на текущую пленарную неделю (25-29 мая).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лишь 4% дел об изготовлении порно заканчиваются приговорами. Нужна декриминализация, — юристы

Схема прикрытия "порноофисов"

Также Клименко прокомментировал резонансную операцию по разоблачению правоохранителей, которые "крышевали" "порноофисы" в трех областях. По его словам, МВД было проинформировано о подготовке этой операции и оказывало содействие Офису генерального прокурора и Службе безопасности Украины.

"Вопрос коррупции не может быть приемлемым для цивилизованной европейской страны. Дальше следствие покажет, и доказательная база, я думаю, будет обнародована через суд", — резюмировал глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент полиции трижды воспользовался услугами проституток для следствия: в Одессе раскрыли бордель, сутенершу наказали

+4
Лишают заработка, лиходеи).
26.05.2026 16:57
+3
Надеюсь депутатам хватит мозгов остановить это многолетнее позорище, когда взрослый человек не может сам распоряжаться собственным телом, причем это не несет ущерба здоровью.
26.05.2026 16:54
+3
Невже держава перестане лізти і підглядати у смартфони власних громадян?
А чим же тоді будуть займатись тисячі потужних мусорів, ветеранів онліфанського фронту? )))
26.05.2026 16:57
та нехай розпоряжається своім телом десь в себе на кухні чи біля унітаза .дроче а не публічно.
26.05.2026 16:58
В УССР сєксу нєт!!!
26.05.2026 17:01
Что значит публично? Под забором детского сада? Или совершаемый акт будут показывать по Телемарафону? Хотя там конечно и так постоянные акты над населением совершают. А то что люди делают между собой, что они там фотографируют и какими видео обмениваются по обоюдному согласию - это их личное дело.
26.05.2026 17:02
А хто тебе заставляє лізти в порносайти .
26.05.2026 17:43
Іди в совок.
26.05.2026 17:55
Це точно, бо так ще і гру на піаніно до криміналу привлекуть.
26.05.2026 17:23
Тепер доведеться скоротити штат поліцаїв, котрі займалися контрольними закупками у повій 😂
26.05.2026 17:25
Есть еще проституция. Там можно годами дело раскручивать, проводя контрольные закупки за казенный счет.
26.05.2026 17:03
Як чим - продавати ліцензії.
26.05.2026 17:16
Якби мусорню не спалили, то не було б ніякого закону... Мабуть і цей теж в долі був..
26.05.2026 16:58
А я прочитала "... черга з депутатами" . До порнографії?
26.05.2026 16:59
26.05.2026 17:00
Тобто можно розсилати в соцмережах відкрито? Розповсюдженні дитячої порнографії також зелене світло? Молодець депутат.
26.05.2026 17:01
Что вы несете? Контроль за контентом соцсетей осуществляется согласно политике самих соцсетей. А детскую порнографию про которую вообще речь не шла - вы зачем сюда притащили?
26.05.2026 17:04
За росповсюдження дитячої порнографії є стаття і це діяння засуджується у всіх цивілізованих країнах .
26.05.2026 17:47
***** не неси, ідіот. Навіть в країнах де створення порно легальне все що пов'язане з дитячим порно суворо карають. В США порно індустрія легальна, навіть власний порно Оскар є. Але за дитяче порно тебе так посадять, мало не буде.
26.05.2026 17:57
Своїх треба виручати, а депутати підтримують, бо це і їм треба в першу чергу.
26.05.2026 17:14
А головне що це буде прийнято швидко, тому що зараз війна, а це основа для перемоги
26.05.2026 17:18
Походу порно-актори та їхні "знаряддя праці" явно не є загрозою ментам.

Інакше б кожен день почали з'являтися новини про чергову криваву стрілянину траханину.
26.05.2026 17:15
- Що каже порнорежисер коли залишає проект?
- Тепер ..біться як хочете.
26.05.2026 17:37
Нууу панове, в Украине порнография, проституция и депутаты это слова СИНОНИМЫ!!!
26.05.2026 17:17
..як же мусорам тепер харчуватися?
26.05.2026 17:25
Деякі і без цього закону гарненько влаштовували порнуху і заробляли на гоях.
26.05.2026 17:34
Якщо при владі наркоман, то це легалізація канабісу, а потім вже U420 з підтишка приторговують сильнішою дуррю.
Якщо при владі порноактриса олігархів, то це легалізація порно. Що буде після легалізації - важко уявити.
Якщо потужні 5 - 6 менеджерів не здатні проводити реформи в економіці, то вони роблять те що їм найлегше, а виходить через дупу всеодно.
26.05.2026 17:36
Без порнографії ми точно не закінчимо війну. Це саме основне питання, не ''бусифікація'', не ''династія'' не відсутність ракет.
26.05.2026 17:36
не плутайте порнографію з проституцією!
мусора завжди заробляли/заробляють на проституції, отже
- порнографію легалізувати мона...
- проституцію легалізувати НІЯК не можна!!!!!
26.05.2026 17:46
Давно пора. Тепер у Чехії прямий конкурент з'явиться в порно індустрії. Пьер Вудман вже може чемодани пакувати і в Україну їхати.
26.05.2026 18:00
прийміть таки закон про зброю - а вони голі сраки показують.
26.05.2026 18:07
- Скажите, Рабинович, какая разница между эротикой и порнографией?
- Всё очень просто - если Вы кого-то, то это эротика, а если кто-то Вас, то это чистейшей воды порнография!
26.05.2026 18:07
 
 