МВД согласовало законопроект о декриминализации порнографии, теперь очередь за депутатами, - Клименко

Министерство внутренних дел Украины поддержало текст законопроекта о декриминализации производства и распространения порнографии. В настоящее время документ находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МВД Игорь Клименко в кулуарах IV Международного саммита городов и регионов.

"Закон сейчас в Верховной Раде, и в полномочиях именно каждого депутата ВР — принять этот закон. Министерство внутренних дел согласовало практически без замечаний текст этого документа", — отметил министр.

Напомним, автором соответствующей инициативы является народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк. Ранее он сообщал, что рассмотрение законопроекта в сессионном зале запланировано на текущую пленарную неделю (25-29 мая).

Также Клименко прокомментировал резонансную операцию по разоблачению правоохранителей, которые "крышевали" "порноофисы" в трех областях. По его словам, МВД было проинформировано о подготовке этой операции и оказывало содействие Офису генерального прокурора и Службе безопасности Украины.

"Вопрос коррупции не может быть приемлемым для цивилизованной европейской страны. Дальше следствие покажет, и доказательная база, я думаю, будет обнародована через суд", — резюмировал глава МВД.

