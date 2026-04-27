Лишь 4% дел об изготовлении порно заканчиваются приговорами. Нужна декриминализация, - юристы

За последние 10 лет было возбуждено 15,4 тыс. дел по статье о распространении контента для взрослых. При этом более 5 000 дел так и не дошли до предъявления обвинения.

Об этом сообщила юридическая компания SENSE Consulting & Commoda Lex, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

SENSE получила данные от Офиса генпрокурора и Государственной судебной администрации: в 2024-2025 гг. количество зарегистрированных правонарушений выросло почти вдвое: 3 247 новых возбужденных дел (1 714 и 1 533 соответственно) против 897 в 2022 году.

За 2024-2025 годы количество осужденных составило 136 человек (4,2%).

В 2022 и 2023 годах киберполиция регистрировала в среднем по 900 дел по ст. 301 УК в год. Однако уже в 2024 году - 1 714 зарегистрированных производств, что означает рост на 78%.

Это связано с запуском автоматического обмена финансовой информацией (CRS).

"Государство получило данные об иностранных доходах, и эта информация мгновенно стала топливом для тысяч новых уголовных дел. Финансовая прозрачность для налоговой автоматически конвертируется в обвинительный акт от прокурора", - объяснили в SENSE.

Партнер SENSE Ирина Шрамко, специализирующаяся на защите бизнеса, в комментарии Цензор.НЕТ рассказала, что почти все обвиняемые по этой статье идут на сделку и признают вину.

"Все признают себя виновными, чтобы не участвовать в тяжбе (судебной. - Ред.)", - отметила она.

Обычно обвиняемые по статье 301 УК Украины получают либо штраф, либо условный срок.

"Легализация этого контента снимет табу. Ко мне часто обращаются для обжалования начисления налогов не потому, что люди не хотят их платить, а потому, что они боятся, что если они заплатят эти налоги, то автоматически признают себя виновными (в распространении порнографии. - Ред.) и им грозит уголовное преследование", - пояснила Шрамко.

По мнению партнерши SENSE, определенный процент тех, кто захочет остаться "в тени", возможно, и останется.

"Кто живет за границей, кто не получает средства на украинские счета и т.д. Но если речь идет о тех, кто живет в Украине, но создает контент за границу, то они максимально заинтересованы в том, чтобы находиться на упрощенной системе налогообложения и легально платить налоги, довольно большие.

Снятие табу, когда это не будет уголовно наказуемым деянием, людям будет легче декларировать это как свою деятельность", - добавила она.

Что предшествовало?

Напомним, модель OnlyFans Светлана Дворникова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отменить уголовную ответственность за порнографию.

Женщина призвала президента публично поддержать законопроект №12191 о декриминализации порнографии, "чтобы правоохранители занимались реальными преступлениями, а не проводили контрольные закупки интимных фотографий".

Необходимое количество голосов петиция набрала за три дня.

Впоследствии Зеленский ответил на петицию, напомнив, что решение вопросов, затронутых в электронной петиции, относится к компетенции Верховной Рады, а он подписывает закон уже после его принятия парламентом.

