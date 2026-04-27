Лише 4% справ про виготовлення порно закінчуються вироками. Потрібна декриміналізація, - юристи

Протягом останніх 10 років було розпочато 15,4 тис. проваджень за статтею про розповсюдження контенту для дорослих. Водночас понад 5 000 проваджень так і не дійшли до обвинувального акта.

Про це повідомила юридична компанія SENSE Consulting & Commoda Lex, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

SENSE отримали дані від Офісу Генпрокурора та Державної судової адміністрації у 2024-2025 рр. кількість зареєстрованих правопорушень злетіла майже вдвічі: 3 247 нових відкритих справ (1 714 та 1 533 відповідно) проти 897 у 2022 році.

За 2024-2025 кількість засуджених склала 136 осіб (4.2%).

У 2022 та 2023 роках кіберполіція реєструвала в середньому по 900 справ за ст. 301 ККУ на рік. Проте вже у 2024 році - 1 714 зареєстрованих проваджень, що означає зростання на 78%.

Це пов'язано із запуском автоматичного обміну фінансовою інформацією (CRS).

"Держава отримала дані про іноземні доходи, і ця інформація миттєво стала паливом для тисяч нових кримінальних справ. Фінансова прозорість для податкової автоматично конвертується в обвинувальний акт від прокурора", - пояснили у SENSE.

Партнерка SENSE, Ірина Шрамко, яка спеціалізується на захисті бізнесу, у коментарі Цензор.НЕТ розповіла, що майже всі обвинувачені за цією статтею йдуть на угоду та визнають винуватість.

"Всі визнають себе винуватими, щоб не брати участь у тяганині (судовій. - Ред.)", - зазначила вона.

Зазвичай обвинувачені за статтею 301 КК України отримують або штраф, або умовний строк.

"Легалізація цього контенту зніме табу. До мене часто звертаються для оскарження нарахування податків не тому що люди не хочуть їх сплачувати, а тому що вони бояться, що коли вони сплатять ці податки, вони визнають себе винуватими автоматично (у розповсюдженні порнографії. - Ред.) і їм прилетить кримінал", - пояснила Шрамко.

На думку партнерки SENSE, певний відсоток тих, хто захоче лишитися "в тіні", можливо й залишиться.

"Хто живе за кордоном, хто не отримує на українські рахунки кошти тощо. Але якщо йдеться про тих, хто живе в Україні, але створює контент за кордон, то вони зацікавлені максимально в тому, щоб бути на спрощеній системі оподаткування та легально сплачувати податки, доволі великі.

Зняття табу, коли це не буде кримінально караним діянням, людям легше буде декларувати цей як свою діяльність", - додала вона.

Що передувало?

Нагадаємо, OnlyFans модель Світлана Дворнікова звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом скасувати кримінальну відповідальність за порнографію.

Жінка закликала президента публічно підтримати законопроєкт №12191 про декриміналізацію порнографії, "щоб правоохоронці займались реальними злочинами, а не робили контрольні закупівлі інтимних фотографій".

Необхідну кількість голосів петиція набрала за три дні.

Згодом Зеленський відповів на петицію, нагадавши, що розв’язання порушених в електронній петиції питань належать до компетенції Верховної Ради, а він же підписує закон вже після ухвалення парламентом.

