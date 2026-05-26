МВС погодило законопроєкт про декриміналізацію порнографії, тепер черга за депутатами, - Клименко

Міністерство внутрішніх справ України підтримало текст законопроєкту про декриміналізацію виробництва та поширення порнографії. Наразі документ перебуває на розгляді у Верховній Раді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив очільник МВС Ігор Клименко на полях IV Міжнародного саміту міст і регіонів.

Декриміналізація порно

"Закон зараз у Верховній Раді, і в повноваженнях саме кожного депутата ВР — приймати цей закон. Міністерство внутрішніх справ погодило практично без зауважень текст цього документу", - зазначив міністр.

Нагадаємо, автором відповідної ініціативи є народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк. Раніше він повідомляв, що розгляд законопроєкту в сесійній залі заплановано на поточний пленарний тиждень (25-29 травня).

Схема прикриття "порноофісів"

Також Клименко прокоментував резонансну операцію з викриття правоохоронців, які "кришували" "порноофіси" у трьох областях. За його словами, МВС було поінформоване про підготовку цієї операції та надавало сприяння Офісу генерального прокурора й Службі безпеки України.

"Питання корупції не може бути прийнятним для цивілізованої європейської країни. Далі слідство покаже, і доказова база, я думаю, буде оприлюднена через суд", - резюмував глава МВС.

