МВС погодило законопроєкт про декриміналізацію порнографії, тепер черга за депутатами, - Клименко
Міністерство внутрішніх справ України підтримало текст законопроєкту про декриміналізацію виробництва та поширення порнографії. Наразі документ перебуває на розгляді у Верховній Раді.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив очільник МВС Ігор Клименко на полях IV Міжнародного саміту міст і регіонів.
Декриміналізація порно
"Закон зараз у Верховній Раді, і в повноваженнях саме кожного депутата ВР — приймати цей закон. Міністерство внутрішніх справ погодило практично без зауважень текст цього документу", - зазначив міністр.
- Нагадаємо, автором відповідної ініціативи є народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк. Раніше він повідомляв, що розгляд законопроєкту в сесійній залі заплановано на поточний пленарний тиждень (25-29 травня).
Схема прикриття "порноофісів"
Також Клименко прокоментував резонансну операцію з викриття правоохоронців, які "кришували" "порноофіси" у трьох областях. За його словами, МВС було поінформоване про підготовку цієї операції та надавало сприяння Офісу генерального прокурора й Службі безпеки України.
"Питання корупції не може бути прийнятним для цивілізованої європейської країни. Далі слідство покаже, і доказова база, я думаю, буде оприлюднена через суд", - резюмував глава МВС.
А чим же тоді будуть займатись тисячі потужних мусорів, ветеранів онліфанського фронту? )))
- Тепер ..біться як хочете.
Якщо при владі порноактриса олігархів, то це легалізація порно. Що буде після легалізації - важко уявити.
Якщо потужні 5 - 6 менеджерів не здатні проводити реформи в економіці, то вони роблять те що їм найлегше, а виходить через дупу всеодно.
мусора завжди заробляли/заробляють на проституції, отже
- порнографію легалізувати мона...
- проституцію легалізувати НІЯК не можна!!!!!
- Всё очень просто - если Вы кого-то, то это эротика, а если кто-то Вас, то это чистейшей воды порнография!