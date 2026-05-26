1 531 37

МВС погодило законопроєкт про декриміналізацію порнографії, тепер черга за депутатами, - Клименко

Клименко та Зеленський

Міністерство внутрішніх справ України підтримало текст законопроєкту про декриміналізацію виробництва та поширення порнографії. Наразі документ перебуває на розгляді у Верховній Раді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив очільник МВС Ігор Клименко на полях IV Міжнародного саміту міст і регіонів.

Декриміналізація порно

"Закон зараз у Верховній Раді, і в повноваженнях саме кожного депутата ВР — приймати цей закон. Міністерство внутрішніх справ погодило практично без зауважень текст цього документу", - зазначив міністр.

  • Нагадаємо, автором відповідної ініціативи є народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк. Раніше він повідомляв, що розгляд законопроєкту в сесійній залі заплановано на поточний пленарний тиждень (25-29 травня).

Схема прикриття "порноофісів"

Також Клименко прокоментував резонансну операцію з викриття правоохоронців, які "кришували" "порноофіси" у трьох областях. За його словами, МВС було поінформоване про підготовку цієї операції та надавало сприяння Офісу генерального прокурора й Службі безпеки України.

"Питання корупції не може бути прийнятним для цивілізованої європейської країни. Далі слідство покаже, і доказова база, я думаю, буде оприлюднена через суд", - резюмував глава МВС.

Топ коментарі
Надеюсь депутатам хватит мозгов остановить это многолетнее позорище, когда взрослый человек не может сам распоряжаться собственным телом, причем это не несет ущерба здоровью.
26.05.2026 16:54 Відповісти
Лишают заработка, лиходеи).
26.05.2026 16:57 Відповісти
Что значит публично? Под забором детского сада? Или совершаемый акт будут показывать по Телемарафону? Хотя там конечно и так постоянные акты над населением совершают. А то что люди делают между собой, что они там фотографируют и какими видео обмениваются по обоюдному согласию - это их личное дело.
26.05.2026 17:02 Відповісти
та нехай розпоряжається своім телом десь в себе на кухні чи біля унітаза .дроче а не публічно.
26.05.2026 16:58 Відповісти
В УССР сєксу нєт!!!
26.05.2026 17:01 Відповісти
А хто тебе заставляє лізти в порносайти .
26.05.2026 17:43 Відповісти
Іди в совок.
26.05.2026 17:55 Відповісти
Це точно, бо так ще і гру на піаніно до криміналу привлекуть.
26.05.2026 17:23 Відповісти
Тепер доведеться скоротити штат поліцаїв, котрі займалися контрольними закупками у повій 😂
26.05.2026 17:25 Відповісти
Не так все просто, заробіток на проституції вони собі залишають, це святе! Це нормальні країни вже давно легалізували проституцію і отримують в бюджети мільйони доларів, а в нас ці долари йдуть кому треба!
26.05.2026 18:09 Відповісти
Невже держава перестане лізти і підглядати у смартфони власних громадян?
А чим же тоді будуть займатись тисячі потужних мусорів, ветеранів онліфанського фронту? )))
26.05.2026 16:57 Відповісти
Есть еще проституция. Там можно годами дело раскручивать, проводя контрольные закупки за казенный счет.
26.05.2026 17:03 Відповісти
Як чим - продавати ліцензії.
26.05.2026 17:16 Відповісти
Якби мусорню не спалили, то не було б ніякого закону... Мабуть і цей теж в долі був..
26.05.2026 16:58 Відповісти
А я прочитала "... черга з депутатами" . До порнографії?
26.05.2026 16:59 Відповісти
26.05.2026 17:00 Відповісти
Тобто можно розсилати в соцмережах відкрито? Розповсюдженні дитячої порнографії також зелене світло? Молодець депутат.
26.05.2026 17:01 Відповісти
Что вы несете? Контроль за контентом соцсетей осуществляется согласно политике самих соцсетей. А детскую порнографию про которую вообще речь не шла - вы зачем сюда притащили?
26.05.2026 17:04 Відповісти
За росповсюдження дитячої порнографії є стаття і це діяння засуджується у всіх цивілізованих країнах .
26.05.2026 17:47 Відповісти
***** не неси, ідіот. Навіть в країнах де створення порно легальне все що пов'язане з дитячим порно суворо карають. В США порно індустрія легальна, навіть власний порно Оскар є. Але за дитяче порно тебе так посадять, мало не буде.
26.05.2026 17:57 Відповісти
Своїх треба виручати, а депутати підтримують, бо це і їм треба в першу чергу.
26.05.2026 17:14 Відповісти
А головне що це буде прийнято швидко, тому що зараз війна, а це основа для перемоги
26.05.2026 17:18 Відповісти
Походу порно-актори та їхні "знаряддя праці" явно не є загрозою ментам.

Інакше б кожен день почали з'являтися новини про чергову криваву стрілянину траханину.
26.05.2026 17:15 Відповісти
- Що каже порнорежисер коли залишає проект?
- Тепер ..біться як хочете.
26.05.2026 17:37 Відповісти
Нууу панове, в Украине порнография, проституция и депутаты это слова СИНОНИМЫ!!!
26.05.2026 17:17 Відповісти
..як же мусорам тепер харчуватися?
26.05.2026 17:25 Відповісти
Деякі і без цього закону гарненько влаштовували порнуху і заробляли на гоях.
26.05.2026 17:34 Відповісти
Якщо при владі наркоман, то це легалізація канабісу, а потім вже U420 з підтишка приторговують сильнішою дуррю.
Якщо при владі порноактриса олігархів, то це легалізація порно. Що буде після легалізації - важко уявити.
Якщо потужні 5 - 6 менеджерів не здатні проводити реформи в економіці, то вони роблять те що їм найлегше, а виходить через дупу всеодно.
26.05.2026 17:36 Відповісти
Без порнографії ми точно не закінчимо війну. Це саме основне питання, не ''бусифікація'', не ''династія'' не відсутність ракет.
26.05.2026 17:36 Відповісти
не плутайте порнографію з проституцією!
мусора завжди заробляли/заробляють на проституції, отже
- порнографію легалізувати мона...
- проституцію легалізувати НІЯК не можна!!!!!
26.05.2026 17:46 Відповісти
Давно пора. Тепер у Чехії прямий конкурент з'явиться в порно індустрії. Пьер Вудман вже може чемодани пакувати і в Україну їхати.
26.05.2026 18:00 Відповісти
прийміть таки закон про зброю - а вони голі сраки показують.
26.05.2026 18:07 Відповісти
- Скажите, Рабинович, какая разница между эротикой и порнографией?
- Всё очень просто - если Вы кого-то, то это эротика, а если кто-то Вас, то это чистейшей воды порнография!
26.05.2026 18:07 Відповісти
Знову завалять, Рік тому вже було. Якийсь мазурашу чи іонішусь буде проти, он як минулого року, взагалі, подав свій проект, щоб саджати на 12 років за картинки. Всі покрутили пальцем біля скроні і все залишилось як є - кримінал за те, що у всьому світі давно декриміналізовано, і кришування владою.
26.05.2026 18:17 Відповісти
Аналтабу без кордонів!
26.05.2026 18:17 Відповісти
В Україні ще залишились християни? Народ ведуть на знищення і вже немає кому заступитись.
26.05.2026 18:33 Відповісти
 
 