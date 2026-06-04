72 0
Ринок праці України: Цьогоріч чоловіки заробляють на 9 тисяч більше, ніж жінки, ‒ Держстат. ІНФОГРАФІКА
У першому кварталі 2026 року середня місячна заробітна плата в Україні становила 28 885 грн, при цьому доходи чоловіків були вищими в середньому на 9 007 грн.
Про це повідомила Державна служба статистики у Facebook.
Зокрема, середня зарплата становила:
- 33 798 грн у чоловіків;
- 24 791 грн у жінок.
Співвідношення заробітної плати жінок до чоловіків становить 73%.
Найбільший гендерний розрив у зарплатах на користь чоловіків зафіксовано у таких сферах:
- 47,1% ‒ мистецтво, спорт, розваги та відпочинок;
- 38,7% ‒ фінансова та страхова діяльність;
- 37,8% ‒ інформація та телекомунікації.
Нагадаємо, середня заробітна плата в Україні у квітні 2026 року становила 30 515 грн, що на 0,5% більше, ніж у березні.
Як повідомлялося, середній рівень оплати праці працівників обласних державних адміністрацій за рік зріс більш ніж на 10 тис. грн.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль