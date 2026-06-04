Ринок праці України: Цьогоріч чоловіки заробляють на 9 тисяч більше, ніж жінки, ‒ Держстат. ІНФОГРАФІКА

У першому кварталі 2026 року середня місячна заробітна плата в Україні становила 28 885 грн, при цьому доходи чоловіків були вищими в середньому на 9 007 грн.

Про це повідомила Державна служба статистики у Facebook.

Зокрема, середня зарплата становила:

33 798 грн у чоловіків;

24 791 грн у жінок.

Співвідношення заробітної плати жінок до чоловіків становить 73%.

Найбільший гендерний розрив у зарплатах на користь чоловіків зафіксовано у таких сферах:

47,1% ‒ мистецтво, спорт, розваги та відпочинок;

38,7% ‒ фінансова та страхова діяльність;

37,8% ‒ інформація та телекомунікації.

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Нагадаємо, середня заробітна плата в Україні у квітні 2026 року становила 30 515 грн, що на 0,5% більше, ніж у березні.

Як повідомлялося, середній рівень оплати праці працівників обласних державних адміністрацій за рік зріс більш ніж на 10 тис. грн.