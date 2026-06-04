Держслужба зайнятості зареєструвала понад 200 тисяч вакансій: 75% компаній стикаються з нестачею персоналу, – Соболев

За даними Європейської бізнес-асоціації, 75% компаній заявляють про дефіцит працівників, а Єдиний портал вакансій Державної служби зайнятості налічує понад 200 тис. відкритих вакансій.

Про це заявив міністр економіки Олексій Соболев на форумі The Jobs & Skills 4 Ukraine у четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо, наскільки змінився ринок праці, коли 75% підприємств стикаються з нестачею робочої сили. Держава повинна працювати над цим. Тому ми розробляємо систему прогнозування ринку праці, що стане основою для державного фінансування освіти та навчання, програм перекваліфікації та донорських інвестицій, освітніх програм та рішень роботодавців щодо найму", – наголосив міністр.

За його словами, нова політика зайнятості має базуватися на кількох ключових принципах:

Аналіз даних щодо того, які професії, навички та кваліфікації будуть затребувані не лише зараз, а й у перспективі 5-10 років. У випадку потреби роботодавців у певних навичках держава, освітні установи та партнери мають забезпечити можливість їхнього здобуття. Більш інклюзивний ринок праці. Нова якість взаємодії між державою та бізнесом.

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Як повідомлялося, упродовж перших чотирьох місяців року послугами центрів зайнятості скористалися 70,3 тис. українців віком до 35 років, що на 8,2 тис. більше, ніж за аналогічний період минулого року. Офіційне працевлаштування отримали 24,5 тис. молодих людей, ще 5,6 тис. осіб пройшли професійне навчання.

Нагадаємо, У І кварталі 2026 року середня місячна заробітна плата в Україні становила 28 885 грн, при цьому середні доходи чоловіків перевищували жіночі на 9 007 грн.