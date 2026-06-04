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Новини ринок праці
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Держслужба зайнятості зареєструвала понад 200 тисяч вакансій: 75% компаній стикаються з нестачею персоналу, – Соболев

Держслужба зайнятості зареєструвала понад 200 тисяч вакансій: 75% компаній стикаються з нестачею персоналу, – Соболев

За даними Європейської бізнес-асоціації, 75% компаній заявляють про дефіцит працівників, а Єдиний портал вакансій Державної служби зайнятості налічує понад 200 тис. відкритих вакансій.

Про це заявив міністр економіки Олексій Соболев на форумі The Jobs & Skills 4 Ukraine у четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо, наскільки змінився ринок праці, коли 75% підприємств стикаються з нестачею робочої сили. Держава повинна працювати над цим. Тому ми розробляємо систему прогнозування ринку праці, що стане основою для державного фінансування освіти та навчання, програм перекваліфікації та донорських інвестицій, освітніх програм та рішень роботодавців щодо найму", – наголосив міністр.

За його словами, нова політика зайнятості має базуватися на кількох ключових принципах:

  1. Аналіз даних щодо того, які професії, навички та кваліфікації будуть затребувані не лише зараз, а й у перспективі 5-10 років.
  2. У випадку потреби роботодавців у певних навичках держава, освітні установи та партнери мають забезпечити можливість їхнього здобуття.
  3. Більш інклюзивний ринок праці.
  4. Нова якість взаємодії між державою та бізнесом.

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Як повідомлялося, упродовж перших чотирьох місяців року послугами центрів зайнятості скористалися 70,3 тис. українців віком до 35 років, що на 8,2 тис. більше, ніж за аналогічний період минулого року. Офіційне працевлаштування отримали 24,5 тис. молодих людей, ще 5,6 тис. осіб пройшли професійне навчання.

Нагадаємо, У І кварталі 2026 року середня місячна заробітна плата в Україні становила 28 885 грн, при цьому середні доходи чоловіків перевищували жіночі на 9 007 грн.

Автор: 

Держслужба зайнятості (135) компанія (414) ринок (438) праця (47) Соболев Олексій (44)
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Топ коментарі
+8
агов 60 річних на вантажників!
агов 18 річних на комерційних директорів!

ой, не те!
агов 58 річних дядьків на менеджерів з продажу косметики!

знов, ***, не те!
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04.06.2026 16:13 Відповісти
+5
А де працівники поділись?
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04.06.2026 16:26 Відповісти
+4
60 летние уже курьерами ездят. А молодежи все меньше. Одни школьники. Студенты лыжи точат не дожидаясь бусика. Да и смысл тут в универ поступать, если оставаться никто не хочет.
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04.06.2026 16:36 Відповісти
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агов 60 річних на вантажників!
агов 18 річних на комерційних директорів!

ой, не те!
агов 58 річних дядьків на менеджерів з продажу косметики!

знов, ***, не те!
показати весь коментар
04.06.2026 16:13 Відповісти
А де працівники поділись?
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04.06.2026 16:26 Відповісти
Свириденко-шмигаль-гончарук з РНБОУ даниловим і умеровим та оманськими менєнджерами зеленського, знищують України з Тилу, допомагаючи ****** на Фронті!
Кабміндічі з «шламбаумами» по усіх напрямах в Економіці України, формуючи двушечки на московитів, глибоко і не стурбовані, бо не ПОКАРАНІ зеленським та зрадниками у мантіях!!
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04.06.2026 16:42 Відповісти
Чому після 50 знайти роботу не реально. Коли работодавець влаштовуэ вікову дискримінацію, значить справи в нього не дуже погані.
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04.06.2026 16:33 Відповісти
Зараз абсолютно реально, а якщо ще й інвалід- то взагалі бонус.
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04.06.2026 17:27 Відповісти
60 летние уже курьерами ездят. А молодежи все меньше. Одни школьники. Студенты лыжи точат не дожидаясь бусика. Да и смысл тут в универ поступать, если оставаться никто не хочет.
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04.06.2026 16:36 Відповісти
У меня много рабочих специальностей и не по одной не платят нормальную зарплату, и тогда и сейчас.
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04.06.2026 16:43 Відповісти
Пам'ятаю, як ще на початку 2024 всі паркани були заклеєні оголошеннями "трєбуюцца". Але перелік вакансій був досить одноманітним : "рєсчікі грусчікі мєтала".
А зараз хто "трєбуєцца"?
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04.06.2026 17:06 Відповісти
Штурмовики посадок через 2-3 місяці роботи по оголошенню )
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04.06.2026 17:10 Відповісти
А хто випустив за кордон всіх хто бажає з 18-22 років ,чи головне рейтинг ?
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04.06.2026 17:08 Відповісти
Ви нєпанімаітє!
Ані виучяцца за кордоном палєзним прафєсіям і всє вєрнуца вазраждать Україну для 5ті - 6ті ехвєктівних манагєров!
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04.06.2026 17:13 Відповісти
Звісно нестача! Якщо в далі так бусифікувати буде (вже є потихеньку) катастрофа у всіх галузях праці, але ішак вдає мовби нічого і нема.
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04.06.2026 17:16 Відповісти

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