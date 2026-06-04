Заміна "Артемсолі": В Одеській області запустили завод із виробництва солі

"Чорноморський солезавод" – перше в Україні підприємство з переробки та адаптації імпортної солі – розпочав свою роботу. Всі потужності підприємства вже запущені.

Про це пише РБК-Україна.

"Із середини травня ми почали випускати продукцію на основній лінії: сіль харчову різних фракцій, а також у різному фасуванні – мішках по 25 кг, біг-бегах, також продукція може йти насипом. Можна сказати, що всі потужності підприємства наразі вже запущені. Виробництво виходить у цикл постійної роботи", – розповів СЕО компанії Віталій Руденко.

Про завод

"Чорноморський солезавод" став єдиним українським підприємством, що отримує сіль шляхом випаровування із солоної рідини. Для цього завод використовує високотехнологічні рішення та досвід турецьких фахівців із компанії Salt Plus.

Окрім того, на заводі працевлаштовані фахівці зі зруйнованої в 2022 році "Артемсолі".

За словами Руденка, наразі головний інженер "Артемсолі" працює на заводі, допомагаючи в розробці технологій, проєктуванні та пошуку компаній, здатних надати технологічні рішення.

Потужність нового заводу становить 15 тис. тонн солі на місяць, що дозволяє покривати близько 50% внутрішньої потреби в солі.

Як раніше повідомили в Національному природному парку "Куяльницький", у проєкт солезаводу вклали $2,8 млн, залучених через програму "5-7-9%".

Будівництво Чорноморського солезаводу розпочалося в 2024 році. Запуск був запланований на січень 2026 року, однак через аномальні морози, перебої з електропостачанням та завантаженість турецьких підрядників запуск довелось відтермінувати.

Плани видобутку

Компанія в майбутньому планує видобувати сіль із Куяльницького лиману на Одещині.

За підрахунками керівництва заводу, це дозволить отримувати 200 тис. тонн солі на рік та покриє потребу країни в харчовій солі.

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Виробництво солі в Україні

Як повідомлялося, із 7 листопада після півторарічної перерви відновили видобування кам'яної солі на Тереблянському родовищі в Закарпатській області.

У серпні 2023 року президент Володимир Зеленський заявляв, що родовище солі на Закарпатті зможе забезпечити кухонною та технічною сіллю усю Україну.

Водночас голова Закарпатської ОВА Віктор Микита визнавав, що технічна сіль, яка видобувається на Закарпатті, дорожча за імпортовану з Африки.

Нагадаємо, у квітні 2022 року через російську військову агресію зупинилося найбільше в Європі підприємство з видобутку солі – ДП "Артемсіль".