В Україні зростає кількість безготівкових розрахунків із платіжними картками. Яка середня сума?. ІНФОГРАФІКА

Кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток в Україні та за її межами в першому кварталі 2026 року становила 2,3 млрд, а їхня сума перевищила 1,83 трлн грн.

Як зазначили в Національному банку України, в першому кварталі торік було здійснено 2,19 млрд операцій на загальну суму 1,65 трлн грн.

Цьогоріч із них безготівковими були 2,21 млрд операцій на загальну суму 1,23 трлн грн, що більше на 5,9% та 14,8% відповідно порівняно з першим кварталом 2025 року.

Безготівкові операції

Частка безготівкових операцій за сумою в першому кварталі зросла до 67,3% у загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю – до 96% (торік ці показники становили 65,2% та 95,2% відповідно).

За що розраховувалися

Найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах (74,3% та 52,3% відповідно) – там було здійснено 1,64 млрд операцій на суму 644,1 млрд грн.

Перекази "з картки на картку" становили 25,3% за сумою та 7,2% за кількістю. Торік за перший квартал їх було 28,1% за сумою та 7,8% за кількістю.

Оплата товарів і послуг в інтернеті становила 16,9% за сумою та 14,5% за кількістю.

Суми операцій

Середня сума однієї операції становила:

у торговельній та сервісній мережах – 393 грн (у першому кварталі торік – 344 грн),

з переказу "з картки на картку" – 1 968 грн (1 845 грн),

з оплати товарів та послуг в Інтернеті – 654 грн (580 грн).

Платіжна інфраструктура

Як повідомили в Нацбанку, кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах у березні порівняно з початком року зросла майже на 1% (до 563,4 тис. штук), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, – на 6,6% (до 654,5 тис. штук).

Банкоматна мережа з початку року майже не змінилася та налічувала 15,7 тис. банкоматів.

Кількість карток

Загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні за підсумками березня 2026 року досягла 151,7 млн штук, що на 2% більше порівняно з початком цього року.

Водночас кількість платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції, зменшилася незначно – на 6,2% до 61,4 млн штук (станом на 1 січня 2026 року – 65,4 млн штук).

Це відбулося внаслідок завершення дії низки державних програм соціальної підтримки громадян (наприклад, "Зимова Підтримка", "Тепла зима" тощо), у межах яких використовувалися платіжні картки на початку року.

Загалом більше половини (понад 57,1%) активних платіжних карток у березні – це безконтактні картки.

Популярними серед українців залишаються і токенізовані платіжні картки, їх кількість з початку року майже не змінилася і становила 20,6 млн штук. Серед усіх активних карток токенізованою є кожна третя (33,5%).

Відтак дедалі менше операцій здійснюється в торговельній та сервісній мережах із фізичним зчитуванням даних із носія платіжної картки. Частка таких операцій у першому кварталі становила 1,5% за сумою та 0,9% за кількістю (торік – 3,1% та 2,2% відповідно).

Решта операцій були безконтактними (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їхня сума становила 634,4 млрд грн (у першому кварталі 2025 року – 507,2 млрд грн).













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Як повідомлялося, в квітні голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що на сьогодні в Україні в обігу перебувають понад 923 млрд грн, або на 3 млрд грн менше, ніж станом на початок року.

Нагадаємо, кількість операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за 2025 рік становила 9,51 млрд, а їхня загальна сума – 7,16 трлн грн.