Російська влада запропонувала бізнесу самостійно платити за захист від українських дронів

Російська влада не збирається створювати окремі фонди для захисту підприємств паливно-енергетичного комплексу від атак безпілотників – закупівлю необхідного обладнання компанії мають забезпечити власним коштом.

Про це заявив міністр фінансів Росії Антон Сілуанов, передає The Moscow Times.

"Фонду жодного не планується. Ці підприємства мають у своєму розпорядженні ресурси, зокрема й завдяки сприятливій зовнішньоекономічній кон'юнктурі. Гроші у них є, вони готові самостійно закуповувати", – сказав Сілуанов.

Він додав, що всі витрати на забезпечення як пасивного, так і активного захисту можуть включатися до собівартості продукції, що дозволяє знижувати базу оподаткування.

Паралельно, за словами Сілуанова, російський уряд спільно з компаніями, Міноборони та Мінпромторгом РФ формує перелік необхідного для захисту обладнання – від засобів радіоелектронної боротьби до лазерних систем та великокаліберного озброєння.

Закупівлі захисту

У травні глава Російського союзу промисловців та підприємців Александр Шохін на зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним порушував питання необхідності додаткових механізмів забезпечення безпеки підприємств.

Він запропонував дозволити бізнесу закуповувати не лише стрілецьке, а й потужніше озброєння, включно із системами РЕБ та іншими засобами захисту, а також закріплювати за підприємствами резервістів для охорони об'єктів.

Шохін зазначав, що компанії готові нести витрати самостійно, проте їм потрібні механізми цільового фінансування, а не розрізнені закупівлі окремих систем кожним підприємством.

Наслідки українських атак

Тим часом збитки від атак українських безпілотників уже досягли значних масштабів.

За даними Bloomberg, за січень-травень 2026 російські нафтопереробні заводи зазнали 38 атак, при цьому 16 із них припали на травень – це максимальний показник за весь час повномасштабної війни.

Завантаження російських НПЗ скоротилося на 14% з початку року і залишається приблизно на 20% нижче за рівень до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За даними Reuters, до середини травня було зупинено потужності сумарно на 238 тис. тонн на добу – близько чверті всієї переробки.

Зниження переробки своєю чергою призвело до падіння пропозиції палива. На цьому тлі уряд РФ запровадив заборону на експорт бензину, а потім поширив обмеження і на авіагас.

Перебої з постачанням палива вже торкнулися щонайменше 15 регіонів Росії, включно з Москвою та Санкт-Петербургом, а також окупованими українськими територіями.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше стало відомо, що на тлі зростання інтенсивності українських атак російська влада вирішила скоротити страхові виплати бізнесу за наслідки ударів безпілотників.

Атаки України

Раніше стало відомо, що практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній частині Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після атак українських безпілотників.

Атаки України на російську нафтову інфраструктуру в квітні зросли до найвищого місячного рівня з грудня минулого року, скоротивши обсяги переробок російських нафтопереробних заводів до багаторічного мінімуму. У квітні було завдано щонайменше 21 удару з боку України по російських НПЗ, морських об'єктах, включно з експортними терміналами, та інфраструктурі нафтопроводів.

Це скоротило середню продуктивність нафтопереробних заводів Росії до 4,69 млн барелів на день, що є найнижчим показником з грудня 2009 року.

Сили оборони України в березні 2026 року здійснили низку масштабних ударів по об’єктах військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, Україна в березні уразила 15 заводів, НПЗ та терміналів Росії.

Нафтовий ринок

Раніше стало відомо, що Росія експортує найбільше сирої нафти з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, оскільки атаки України на нафтопереробні заводи РФ змушують виводити на світовий ринок більше барелів.

Поставки Росії з початку року становлять 3,46 млн барелів на день, що приблизно на 120 тис. барелів на день більше, ніж у 2025 році, і перевищує середньорічні показники за кожен рік із початку повномасштабної війни.

Нафтогазові доходи

Як повідомлялося, податкові надходження Росії від нафти й газу, які становлять близько п'ятої частини загальних доходів бюджету РФ, у травні зросли на 32,4% порівняно з показником минулого року, до 678,9 млрд руб. ($9,3 млрд), завдяки зростанню світових цін на нафту, спричиненому війною на Близькому Сході.

При цьому доходи скоротилися на 20,7% порівняно з квітнем, коли російський бюджет отримав додаткові платежі з податку на прибуток, який сплачувався циклічно.

Загальний обсяг доходів за перші п'ять місяців року склав майже 3 трлн руб., що приблизно на 30% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.