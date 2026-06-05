"Дніпроводоканал" за 390 мільйонів купив когенератори на 20% дорожче альтернатив

Комунальне підприємство "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради замовило компанії KTS Engineering s.r.o. (Словаччина) когенераційних установок на 7,57 млн євро, або 390,16 млн грн без ПДВ за рахунок коштів водоканалу.

Як свідчать дані в системі "Прозорро", до листопада мають передати сім когенераційних газопоршневих установок Jenbacher JMC 420 GS-N.L виробництва INNIO Jenbaher Gmbh & Co OG (Австрія) у контейнерах по 1,08 млн євро за комплект (без ПДВ), передають Наші гроші.

Що входить у замовлення

Комплект включає двигун Jenbacher J 420 GS-C05, генератор із напругою 6,3 кВ, регулятор тиску газу, термостатичний клапан, теплообмінники системи охолодження, газовий тракт, суху градирню системи охолодження двигуна, щит керування, насос охолодження контуру двигуна, насос охолодження контуру інтеркулера, акумулятори, глушник вихлопних газів, систему віддаленого моніторингу і три щити керування групами когенераційних установок.

Ціна договору не включає в себе розвантаження, податки й мита.

Електрична потужність установки становить 1,6 МВт, а теплова потужність – 0,9 МВт. Відтак питома вартість по електроенергії складає 692 тис. євро за один МВт.

Аванс складає 30%, а решту оплатять протягом 10 робочих днів після готовності до відвантаження. Гарантія складає два роки, або 16 тис. годин від введення в експлуатацію.

Закупівлю провели без торгів, бо під час воєнного стану це дозволено при закупівлі когенераційних газопоршневих установок для підготовки до опалювального сезону.

Інші закупівлі

У травні дніпровське комунальне підприємство "Коменергосервіс" замовило чеські установки більшої потужності 2,3 МВт у контейнерах по 552 тис. євро за один МВт без ПДВ, що на 20% дешевше.

Вони так само були без розвантаження й розмитнення, проте на іншу напругу 10,5 кВ і в комплекті з водогрійним котлом-утилізатором та допоміжним обладнанням.

У квітні Черкаська ТЕЦ замовила німецьку установку більшої потужності 2,5 МВт на іншу напругу 10,5 кВ у контейнері з розвантаженням і пусконалагодженням по 635 тис. євро за один МВт із ПДВ.

Без податку вийшло би близько 529 тис. євро, що на 24% дешевше.

У лютому Держвідновлення замовило чеські установки більшою потужністю 2,3 МВт на іншу напругу 10,5 кВ із водогрійним котлом-утилізатором та допоміжним обладнанням у контейнері по $731 тис. за один МВт із ПДВ.

Без податку сума становила б $609 тис., або 516 тис. євро.

Про компанію

Словацька KTS Engineering s.r.o. із капіталом 5 тис. євро була створена в 2015 році. Директоркою є Дарина Вайнагій із Братислави, а власниками – компанія Makonda Holding GmbH (20%, Австрія) Наталії Сабадаш і Павла Савенка з Києва (80%).

В Україні Савенко володіє ТОВ "КТС Інжиніринг" разом із Костянтином Бруєвим. У словацькому реєстрі вказано, що KTS Engineering має двох працівників, а прибуток за 2024 рік складав майже 9 млн євро.

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Раніше повідомлялося, що Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації 26 травня уклав чотири договори про закупівлю котелень на 412,96 млн грн.

Перед тим "Укрнафта" уклала угоду з компанією Wärtsilä Finland Oy (Фінляндія) про закупівлю комплектних газопоршневих установок на 45,6 млн євро, або 2,34 млрд грн (без ПДВ).