"е-Картка" платника податків: Понад 63 тисячі українців скористалися новим цифровим сервісом
Понад 63 тисячі українців уже оформили картку платника податків в електронному форматі через новий цифровий сервіс.
Про це повідомила голова Державної податкової служби Леся Карнаух.
"Документ, який щороку потрібен тисячам громадян, можна отримати в кілька кліків. Сервіс щодня набирає все більшої популярності. Ним активно користуються не лише в Україні, а і наші громадяни за кордоном", ‒ зазначила очільниця ДПС.
Електронну картку платника податків отримали:
- через "Дію" ‒ 62,5 тисячі громадян;
- через "е-Консул" ‒ майже 700 українців, які перебувають за кордоном.
Новий цифровий сервіс створили спільними зусиллями ДПС, Міністерства цифрової трансформації та Міністерства закордонних справ за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, який впроваджує Академія електронного управління.
Оформлення РНОКПП залишається найпопулярнішою адміністративною послугою серед платників податків. Минулого року ДПС оформила понад 600 тис. таких кодів.
Нагадаємо, для оперативного виявлення та усунення потенційних ризиків ДПС за неповний рік надіслала понад 40 тис. інформаційних повідомлень. Усі вони надходять через Електронний кабінет платника. Такий підхід почали застосовувати з другого півріччя 2025 року: замість негайного призначення перевірок податкова спочатку інформує бізнес і пропонує самостійно проаналізувати ситуацію.
Як повідомлялося, Державна податкова служба оприлюднила перелік платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на травень. До списку увійшли 9 251 суб’єкт господарювання.
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