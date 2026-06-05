"е-Картка" платника податків: Понад 63 тисячі українців скористалися новим цифровим сервісом

Понад 63 тисячі українців уже оформили картку платника податків в електронному форматі через новий цифровий сервіс.

Про це повідомила голова Державної податкової служби Леся Карнаух.

"Документ, який щороку потрібен тисячам громадян, можна отримати в кілька кліків. Сервіс щодня набирає все більшої популярності. Ним активно користуються не лише в Україні, а і наші громадяни за кордоном", ‒ зазначила очільниця ДПС.

Електронну картку платника податків отримали:

через "Дію" ‒ 62,5 тисячі громадян;

через "е-Консул" ‒ майже 700 українців, які перебувають за кордоном.

Новий цифровий сервіс створили спільними зусиллями ДПС, Міністерства цифрової трансформації та Міністерства закордонних справ за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, який впроваджує Академія електронного управління.

Оформлення РНОКПП залишається найпопулярнішою адміністративною послугою серед платників податків. Минулого року ДПС оформила понад 600 тис. таких кодів.

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Нагадаємо, для оперативного виявлення та усунення потенційних ризиків ДПС за неповний рік надіслала понад 40 тис. інформаційних повідомлень. Усі вони надходять через Електронний кабінет платника. Такий підхід почали застосовувати з другого півріччя 2025 року: замість негайного призначення перевірок податкова спочатку інформує бізнес і пропонує самостійно проаналізувати ситуацію.

Як повідомлялося, Державна податкова служба оприлюднила перелік платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на травень. До списку увійшли 9 251 суб’єкт господарювання.