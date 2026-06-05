Україна вивозить 43% аграрної продукції у вигляді сировини, ‒ Соболев

Україна володіє близько 8% світових запасів чорнозему, агропродовольчий сектор формує 17,5% ВВП. Водночас до 43% аграрного експорту досі вивозиться у вигляді сировини, через що значна частина доданої вартості втрачається.

Переробна галузь визначається як ключовий напрям для подолання цієї залежності, заявив міністр економіки Олексій Соболев під час міжнародної конференції Grain Ukraine

Фактор євроінтеграції

За його словами, євроінтеграція відкриває доступ до ринку понад 450 млн споживачів, інвестицій та технологій. Водночас для адаптації до нових регуляторних вимог потрібен перехідний період щонайменше 10 років.

Міністр підкреслив, що питання полягає не в тому, чи змінить Євросоюз виробничу модель України, а в тому, чи буде сформована така модель, яка зробить Україну привабливим партнером для ЄС.

На думку Соболева, акцент потрібно робити не на сировинному експорті, а на розвитку переробки, біоенергетики та харчової промисловості.

Необхідність технологічного розвитку

"Технології працюватимуть як мультиплікатор. Без точного землеробства, селекції, цифровізації логістики ані масштаб, ані переробка не залишаться конкурентними проти США чи Бразилії", ‒ пояснив міністр.

Він повідомив, що станом на 2025 рік 37% українських виробників уже використовують супутниковий або дроновий моніторинг, а 23% застосовують ГІС-інструменти, при цьому сектор продовжує активно розвиватися.

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Як повідомлялося, у квітні 2026 року промислове виробництво в Україні зросло на 1,2% порівняно з аналогічним місяцем попереднього року.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку знизив прогноз зростання реального ВВП України на 2026 рік до 2,2%. У лютому очікувалося зростання на рівні 2,5%. Перегляд прогнозу пояснюється тривалістю війни та її впливом на економічну активність.