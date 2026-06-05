Кабмін спростив повернення молоді з тимчасово окупованих територій: як працюватиме новий механізм?

Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який дозволить оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну громадянам, народженим після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованих територіях, навіть за відсутності їхніх даних у державних реєстрах.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Як працюватиме механізм?

Оформлення документа здійснюватиметься через визначені закордонні дипломатичні установи України. Для підтвердження особи використовуватимуться державні реєстри, а у разі недостатності даних ‒ підтвердження від близьких родичів, у тому числі із застосуванням відеозв’язку.

Ініціатива стосується людей, які через окупацію залишилися без чинних українських документів і втратили можливість легально повернутися в Україну.

Де можна оформити посвідчення?

Посвідчення можна буде оформити безоплатно у визначених закордонних дипломатичних установах України, зокрема в Туреччині, Грузії, Вірменії, Казахстані та інших країнах.

Для дітей до 16 років звернення зможуть подавати батьки або законні представники. Фактично це означає розширення можливостей для громадян виїхати з окупованих територій або території Росії та повернутися на підконтрольну Україні територію.

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Як повідомлялося, 4 червня 10 юнаків і дівчат віком 18-19 років повернулися з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію. Більшість із них перебували в окупації кілька років і лише після досягнення повноліття змогли самостійно ухвалити рішення щодо свого подальшого життя.

25 травня з тимчасово окупованої території вдалося повернути ще чотирьох дітей. Йдеться про двох хлопчиків та двох дівчат віком від 6 до 17 років.