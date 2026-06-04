Україна за три місяці повернула з окупації та РФ 10 юнаків і дівчат

Десять юнаків і дівчат віком 18–19 років повернулися з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію. Більшість із них провели в окупації кілька років і лише після досягнення повноліття отримали можливість самостійно вирішувати свою подальшу долю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Повернувся до сестри в Одесу

Історією одного з повернених хлопців поділився омбудсман. Його рідне місто опинилося під окупацією, коли йому було лише 14 років.

Сестрі вдалося виїхати та облаштуватися в Одесі, однак хлопець залишився разом із батьками, які доглядали важкохвору бабусю. Після кількох років життя в окупації він вирішив повернутися в Україну. Сьогодні юнак уже живе разом із сестрою.

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Обрали майбутнє в Україні

За словами Дмитра Лубінця, усі десятеро повернених молодих людей хочуть навчатися в українських університетах та пов’язують своє майбутнє саме з Україною.

"Попри роки життя в окупації, вони хочуть навчатися в українських університетах, жити у вільному суспільстві, будувати кар’єру саме тут – у своїй державі. Для них повернення стало можливістю самостійно визначати власне майбутнє", – зазначив омбудсман.

До повернення долучилися партнери

У процесі евакуації брали участь міжнародна компанія МХП та її засновник і СЕО Юрій Косюк. Як повідомив Лубінець, їхня підтримка допомогла організувати повернення молодих українців із тимчасово окупованих територій.

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