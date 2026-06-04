Украина за три месяца вернула из оккупации и РФ 10 юношей и девушек

Десять юношей и девушек в возрасте 18-19 лет вернулись с временно оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию. Большинство из них провели в оккупации несколько лет и только после достижения совершеннолетия получили возможность самостоятельно решать свою дальнейшую судьбу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Вернулся к сестре в Одессу

Историей одного из вернувшихся ребят поделился омбудсман. Его родной город оказался под оккупацией, когда ему было всего 14 лет.

Сестре удалось уехать и обосноваться в Одессе, однако парень остался вместе с родителями, которые ухаживали за тяжелобольной бабушкой. После нескольких лет жизни в оккупации он решил вернуться в Украину. Сегодня юноша уже живет вместе с сестрой.

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Выбрали будущее в Украине

По словам Дмитрия Лубинца, все десять вернувшихся молодых людей хотят учиться в украинских университетах и связывают свое будущее именно с Украиной.

"Несмотря на годы жизни в оккупации, они хотят учиться в украинских университетах, жить в свободном обществе, строить карьеру именно здесь - в своей стране. Для них возвращение стало возможностью самостоятельно определять собственное будущее", - отметил омбудсмен.

К возвращению присоединились партнеры

В процессе эвакуации принимали участие международная компания МХП и ее основатель и генеральный директор Юрий Косюк. Как сообщил Лубинец, их поддержка помогла организовать возвращение молодых украинцев с временно оккупированных территорий.

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