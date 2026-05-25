Четырех украинских детей вернули из ВОТ Херсонской области

С временно оккупированной территории удалось вернуть еще четырех детей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Речь идет о двух мальчиках и двух девочках в возрасте от 6 до 17 лет.

"К счастью, наши дети уже находятся в безопасности и получают необходимую помощь", - добавил он.

Возвращение состоялось в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии благотворительной организации "Save Ukraine".

Смотрите: Украина вернула из российского плена более 9 тысяч человек, - Омбудсман. ВИДЕО