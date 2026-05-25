Четырех украинских детей вернули из ВОТ Херсонской области
С временно оккупированной территории удалось вернуть еще четырех детей.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Речь идет о двух мальчиках и двух девочках в возрасте от 6 до 17 лет.
"К счастью, наши дети уже находятся в безопасности и получают необходимую помощь", - добавил он.
Возвращение состоялось в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии благотворительной организации "Save Ukraine".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Roman Ramos
показать весь комментарий25.05.2026 13:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль