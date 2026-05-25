Чотирьох українських дітей повернули з ТОТ Херсонщини

Із тимчасово окупованої території вдалося повернути ще чотирьох дітей.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про двох хлопчиків та двох дівчат віком від 6 до 17 років.

"На щастя, наші діти вже перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу", - додав він.

Повернення відбулося у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine".

