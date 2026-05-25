Чотирьох українських дітей повернули з ТОТ Херсонщини
Із тимчасово окупованої території вдалося повернути ще чотирьох дітей.
Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Йдеться про двох хлопчиків та двох дівчат віком від 6 до 17 років.
"На щастя, наші діти вже перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу", - додав він.
Повернення відбулося у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine".
