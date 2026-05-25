УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18101 відвідувач онлайн
Новини Повернення дітей з окупації
188 1

Чотирьох українських дітей повернули з ТОТ Херсонщини

З окупації повернули ще чотирьох дітей: що відомо?

Із тимчасово окупованої території вдалося повернути ще чотирьох дітей.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Йдеться про двох хлопчиків та двох дівчат віком від 6 до 17 років.

"На щастя, наші діти вже перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу", - додав він.

Повернення відбулося у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine".

Дивіться: Україна повернула з російського полону понад 9 тисяч людей, - Омбудсман. ВIДЕО

Автор: 

діти (5551) повернення (350) Херсонська область (6676)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про..бали 1.6 млн(за оцінками правозахисних організацій),повернули 4рьох...Потужно.
показати весь коментар
25.05.2026 13:56 Відповісти
 
 