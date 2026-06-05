Сьома українська компанія отримала найвищий статус рівня довіри митниці. Що це значить для бізнесу?

Державна митна служба України надала ще одному українському підприємству авторизацію авторизацію економічного оператора типу Б (АЕО-Б).

Як повідомили в Держмитсужбі, таким чином в Україні вже сім компаній мають цей статус, що наближає Україну до початку переговорів з Європейським Союзом щодо взаємного визнання програми авторизованих економічних операторів.

Що значить цей статус

Статус АЕО-Б підтверджує найвищий рівень довіри з боку митних органів та засвідчує, що підприємство відповідає вимогам безпеки і надійності, контролює свої операції, є фінансово стабільним та дотримується митного і податкового законодавства. Окрім підтвердження надійності для клієнтів і партнерів, цей статус для компаній означає економію часу та коштів, пріоритетне проходження митних формальностей та більш прогнозовані терміни доставки вантажів.

Як наголосили в Держмитслужбі, саме цей тип авторизації є основою для укладення угод про взаємне визнання з іншими країнами.

Після досягнення позначки в 10 підприємств зі статусом АЕО-Б Україна зможе розпочати відповідні переговори з ЄС.

"Це відкриє українському бізнесу додаткові можливості та спрощення під час міжнародної торгівлі не тільки в Україні, а й у країнах-партнерах", – зазначили в Держмитслужбі.

Інші статуси

Наразі в Україні 126 підприємств мають статус АЕО-С, із яких сім також отримали авторизацію АЕО-Б.

Від початку функціонування програми кількість компаній із підтвердженим статусом безпеки та надійності стабільно зростає – з початку 2026 року статус АЕО-Б отримала така сама кількість підприємств, як і протягом усього 2025 року.

Яких компаній стосується

Серед підприємств, які отримують авторизацію АЕО-Б, представлені компанії різних сфер діяльності, зокрема:

митні брокери,

транспортні компанії,

виробники та їхні представники,

підприємства з переробки,

експрес-перевізники.

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Робота митниці

Як повідомлялося, Державна митна служба України з 8 червня цього року запускає новий етап пілотного проєкту з перевірки митних декларацій підрозділом митних компетенцій, зосередившись на перевірці транспортних засобів.

Наприкінці травня Кабінет Міністрів України схвалив проєкт нового Митного кодексу європейського зразка. Це один із ключових кроків для вступу України до Європейського Союзу та виконання зобов'язань України в межах переговорного процесу щодо членства.

Раніше повідомлялося, що Державна митна служба України розпочинає процес атестації посадових осіб митних органів – обов'язкову одноразову комплексну перевірку кожного працівника для оцінки відповідності займаній посаді та антикорупційним стандартам європейського рівня в межах реформи митниці.

Нагадаємо, Міністерство фінансів працює над оновленою редакцією Митного кодексу, яка передбачає надання митним органам правоохоронних повноважень. У новій редакції документа планується закріпити норми, що дозволять митниці самостійно розслідувати правопорушення в межах своєї компетенції.

Наприкінці минулого року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12360 про зміни до Митного кодексу, який запроваджує оцінювання ефективності та результативності роботи митних органів.

Метою законодавчих змін є підвищення прозорості та підзвітності митної системи, вдосконалення управлінських процесів і усунення наявних недоліків.