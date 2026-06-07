Адміністраторів ЦНАП "навчатиме" штучний інтелект. Яка з цього користь?

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє офіційно інтегрувати штучний інтелект у національну вебплатформу Центрів надання адміністративних послуг (платформа центрів "Дія").

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, відтепер адміністратори ЦНАПів зможуть використовувати штучний інтелект у роботі.

Що робитиме ШІ

Як повідомляється, ШІ візьме на себе рутину та допоможе адміністраторам швидше отримувати потрібну інформацію.

Серед головних переваг упровадження ШІ в Мінцифри назвали наступні:

консультації та підвищення кваліфікації. Працівники ЦНАП та інші фахівці держсервісів зможуть у режимі реального часу отримувати від ШІ підказки та роз'яснення щодо будь-яких послуг. Також штучний інтелект автоматизує навчальні процеси: це дасть змогу формувати запит для підвищення кваліфікації та здобувати актуальні знання онлайн;

робота з документами. Технологія автоматизує пошук потрібної інформації серед тисяч законів, постанов та нормативних актів;

покращення сервісу. ШІ зведе до мінімуму людський фактор та зекономить час адміністраторів;

єдина система Мінцифри створює цифровий інструмент на платформі центрів "Дія", що забезпечує обмін інформацією та швидкий зворотний зв'язок на запити громадян у єдиній системі для всіх надавачів послуг.

У Мінцифри зауважили, що нові інструменти почнуть працювати вже найближчим часом.

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ШІ в Україні

Нагадаємо, згідно з результатами дослідження Gradus, комерційна привабливість штучного інтелекту для українців залишається низькою. Більшість громадян регулярно користуються нейромережами для навчання чи роботи, але роблять це виключно в безкоштовному форматі.

У квітні стало відомо, що національну велику мовну модель (LLM) "Сяйво" тренуватимуть на унікальних текстах: Державна архівна служба України (Укрдержархів) передала 10 терабайтів даних.

Наприкінці березня понад 136 тис. українців долучилися до голосування за назву першої національної великої мовної моделі. Переможцем обрали назву "Сяйво".

У грудні стало відомо, що Мінцифри планує навчати українську велику мовну модель на основі open-source-моделі Gemma від Google.

У березні 2026 року Україна почала співпрацювати з міжнародною компанією Beyond PL, яка спеціалізується на інфраструктурі для штучного інтелекту та є партнером компанії Nvidia. Компанія надасть обчислювальні потужності (GPU) для тренування моделей, на яких працюватимуть державні ШІ-продукти.

У травні 2026 року Міністерство економіки за підтримки Міністерства цифрової трансформації спільно з AI HOUSE та Українським католицьким університетом (UCU) запустили ініціативу, спрямовану на подолання одного з ключових бар'єрів цифровізації – обробки рукописних даних.

На початку квітня Мінцифри винесло на публічне обговорення проєкт Стратегії розвитку штучного інтелекту до 2030 року. Документ розроблено спільно з міжнародними партнерами, державними установами, бізнесом та експертною спільнотою у сфері штучного інтелекту.

У середині травня в застосунку "Дія" запустили персонального ШІ-агента, який допоможе швидше знаходити й отримувати державні послуги просто в чаті.