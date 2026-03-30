Для українського ШІ обрали назву "Сяйво"

Понад 136 тисяч українців долучилися до голосування за назву першої національної великої мовної моделі. Переможцем стало "Сяйво" - LLM, яку створюють Міністерство цифрової трансформації України разом із Київстар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінцифри.

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Сяйво стане основою національного ШІ для держсектору, освіти й бізнесу

136 000+ українців долучились до голосування й обрали переможця. Сяйво — перша національна велика мовна модель, яку створюють Мінцифра разом із Київстар.

Сяйво працюватиме в держсервісах, бізнесі, освіті та обороні, допомагатиме швидше обробляти дані, автоматизовувати процеси й стане основою для нових цифрових продуктів.

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До фіналу вийшли 10 назв, які ми ретельно відбирали. Головною умовою відбору була унікальність: ідеї мали бути оригінальними, без плагіату та порушень чужих прав. І саме Сяйво набрало найбільше голосів - 22 601.

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