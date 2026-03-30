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Новини Національний український ШІ
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Для українського ШІ обрали назву "Сяйво"

ші

Понад 136 тисяч українців долучилися до голосування за назву першої національної великої мовної моделі. Переможцем стало "Сяйво" - LLM, яку створюють Міністерство цифрової трансформації України разом із Київстар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінцифри.

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Сяйво стане основою національного ШІ для держсектору, освіти й бізнесу

136 000+ українців долучились до голосування й обрали переможця. Сяйво — перша національна велика мовна модель, яку створюють Мінцифра разом із Київстар.

Сяйво працюватиме в держсервісах, бізнесі, освіті та обороні, допомагатиме швидше обробляти дані, автоматизовувати процеси й стане основою для нових цифрових продуктів.

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До фіналу вийшли 10 назв, які ми ретельно відбирали. Головною умовою відбору була унікальність: ідеї мали бути оригінальними, без плагіату та порушень чужих прав. І саме Сяйво набрало найбільше голосів - 22 601.

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Автор: 

штучний інтелект (577) Мінцифри (1323)
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Топ коментарі
+4
А у мене зі Стівеном Кінгом
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30.03.2026 16:44 Відповісти
+3
То скорочено від Сяйвоносного Боневтіка.
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30.03.2026 16:34 Відповісти
+3
У нас уже один есть. Генерирует видосы быстрее чем Sora. Языковая модель правда довольно примитивна.
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30.03.2026 17:04 Відповісти

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