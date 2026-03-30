Новости Национальный украинский ИИ
Для украинского ИИ выбрали название "Сяйво"

Более 136 тысяч украинцев приняли участие в голосовании за название первой национальной крупной языковой модели. Победителем стала "Сяйво" — LLM, которую разрабатывают Министерство цифровой трансформации Украины совместно с "Киевстар".

Сяйво станет основой национального ИИ для госсектора, образования и бизнеса

Сяйво будет работать в госслужбах, бизнесе, образовании и обороне, поможет быстрее обрабатывать данные, автоматизировать процессы и станет основой для новых цифровых продуктов.

В финал вышли 10 названий, которые мы тщательно отбирали. Главным условием отбора была уникальность: идеи должны были быть оригинальными, без плагиата и нарушений чужих прав. И именно "Сяйво" набрало больше всего голосов — 22 601.

+2
Офуеть! кричали немцы
30.03.2026 16:24 Ответить
+1
Перемога! Потужно!💪
30.03.2026 16:33 Ответить
+1
То скорочено від Сяйвоносного Боневтіка.
30.03.2026 16:34 Ответить
30.03.2026 16:23 Ответить
Офуеть! кричали немцы
30.03.2026 16:24 Ответить
"Потужно !" -

скавчали ЗЄльоні ********* ніжками

.
30.03.2026 16:34 Ответить
свєршилось !
тепер "всі ми - преЗЄденти !"

136 тисяч українців долучилися до голосування....

Село неначе погоріло
Неначе люди подуріли....

.
30.03.2026 16:41 Ответить
"Ними на паншину идуть и диточок своих ведуть" В сссре это было в школьной программе)
30.03.2026 16:52 Ответить
Я б запропонував - Володимир Олександрович, або Квартала.
30.03.2026 16:31 Ответить
якщо Володимир Олександрович, або Квартала, то це пасує для ШІза
30.03.2026 16:35 Ответить
Перемога! Потужно!💪
30.03.2026 16:33 Ответить
От і добре! Спостерігаймо, як московіти лайном сходити будуть під себе!!!
30.03.2026 16:34 Ответить
То скорочено від Сяйвоносного Боневтіка.
30.03.2026 16:34 Ответить
Сцяйво
30.03.2026 16:35 Ответить
Сяйво? - в мене асоціюється з Північне сяйво - Полярне сяйво а Україна на Південь
30.03.2026 16:38 Ответить
А у мене зі Стівеном Кінгом
30.03.2026 16:44 Ответить
Так де Кінг а де Україна?
30.03.2026 16:46 Ответить
У мене чомусь інше згадалося.

«Сяйво» - класичний психологічний трилер 1980 року, зрежисований Стенлі Кубриком.

30.03.2026 17:22 Ответить
або «Вічне сяйво чи́стого розуму» - американська напівфантастична драма Мішеля Гондрі

30.03.2026 17:26 Ответить
а тепер, кретини, спробуйте написати це латиницею, щоб воно вимовлялось англійською

.
30.03.2026 16:43 Ответить
Це задачка з зірочкою
30.03.2026 16:53 Ответить
На сколько помню, так называли один из синтетических наркотиков.
30.03.2026 16:44 Ответить
В шароварах і з оселедцем?😂
30.03.2026 17:02 Ответить
У нас уже один есть. Генерирует видосы быстрее чем Sora. Языковая модель правда довольно примитивна.
30.03.2026 17:04 Ответить
А может важнее вычислительная мощность, возможность написать название латиницей и объем потребления дефицитной энергии?
Ладно, очередная победа)
30.03.2026 17:19 Ответить
Кацапи під жалюгідною ширмою київстару розробили ШІ для державних установ та ЗСУ… ******** 🤬
30.03.2026 17:24 Ответить
 
 