Для украинского ИИ выбрали название "Сяйво"
Более 136 тысяч украинцев приняли участие в голосовании за название первой национальной крупной языковой модели. Победителем стала "Сяйво" — LLM, которую разрабатывают Министерство цифровой трансформации Украины совместно с "Киевстар".
Минцифры.
Сяйво станет основой национального ИИ для госсектора, образования и бизнеса
136 000+ украинцев приняли участие в голосовании и выбрали победителя. "Сяйво" — первая национальная большая языковая модель, которую создают Минцифры совместно с "Киевстар".
Сяйво будет работать в госслужбах, бизнесе, образовании и обороне, поможет быстрее обрабатывать данные, автоматизировать процессы и станет основой для новых цифровых продуктов.
В финал вышли 10 названий, которые мы тщательно отбирали. Главным условием отбора была уникальность: идеи должны были быть оригинальными, без плагиата и нарушений чужих прав. И именно "Сяйво" набрало больше всего голосов — 22 601.
скавчали ЗЄльоні ********* ніжками
.
тепер "всі ми - преЗЄденти !"
136 тисяч українців долучилися до голосування....
Село неначе погоріло
Неначе люди подуріли....
.
«Сяйво» - класичний психологічний трилер 1980 року, зрежисований Стенлі Кубриком.
.
Ладно, очередная победа)