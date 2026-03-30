Для украинского ИИ выбрали название "Сяйво"

Более 136 тысяч украинцев приняли участие в голосовании за название первой национальной крупной языковой модели. Победителем стала "Сяйво" — LLM, которую разрабатывают Министерство цифровой трансформации Украины совместно с "Киевстар".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минцифры.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сяйво станет основой национального ИИ для госсектора, образования и бизнеса

136 000+ украинцев приняли участие в голосовании и выбрали победителя. "Сяйво" — первая национальная большая языковая модель, которую создают Минцифры совместно с "Киевстар".

Сяйво будет работать в госслужбах, бизнесе, образовании и обороне, поможет быстрее обрабатывать данные, автоматизировать процессы и станет основой для новых цифровых продуктов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны ускоряет внедрение ИИ в военную сферу: назначены руководители Defense AI Center

В финал вышли 10 названий, которые мы тщательно отбирали. Главным условием отбора была уникальность: идеи должны были быть оригинальными, без плагиата и нарушений чужих прав. И именно "Сяйво" набрало больше всего голосов — 22 601.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Искусственный интеллект в судах и в "Дії": Украина и партнер Nvidia будут совместно создавать языковые модели